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Şehitkamil'de BilimFest 57 bin 678 öğrenciyi bilime taşıdı

Şehitkamil'de düzenlenen TÜBİTAK 4007 BilimFest üç gün sürdü; 87 atölyede 57 bin 678 öğrenci uygulamalı bilim etkinlikleriyle buluştu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:57

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EDİTÖR: Taylan Polat

Şehitkamil'de BilimFest 57 bin 678 öğrenciyi bilime taşıdı

Etkinlik ve katılım detayları:

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen BilimFest Gaziantep, 15-17 Ekim 2026 tarihlerinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde üç gün sürdü. Festival, "7’den 70’e Bilim" anlayışıyla her yaştan katılımcıyı bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

Atölye ve uygulamalı eğitimler:

Etkinlik boyunca açılan 87 bilim atölyesi, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, astronomi, matematik, doğa bilimleri, sanat ve tasarım gibi farklı alanlarda uygulamalı eğitimler sundu. Toplam 57 bin 678 öğrenci atölyelere katılarak deneyleri bizzat uygulama, yeni bilgiler edinme ve projelerini geliştirme fırsatı buldu. Festivalde ayrıca bilim gösterileri, okullarda düzenlenen bilim söyleşileri ve bilimsel proje sergileri gerçekleştirildi; öğrenciler, öğretmenler ve aileler üç gün boyunca bilimsel çalışmaların içinde yer aldı.

Liderlerin değerlendirmesi:

Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz etkinliği ziyaret ederek stantları gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, organizasyonun gençlerin bilimsel merakını ateşlediğini vurgulayarak, "Bilimle büyüyen, sorgulayan ve üreten bir neslin yetişmesine katkı sunmayı çok önemsiyoruz" dedi. Yılmaz, üç gün boyunca 87 farklı atölyede 57 bin 678 öğrencinin bilimsel çalışmalara katılmasının geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Projeler, kurum katılımı ve sergiler:

BilimFest, uygulamalı atölyelerin yanı sıra öğrencilerin geliştirdiği bilimsel ve teknolojik projelerin tanıtıldığı önemli bir platform oldu. Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle TEKNOFEST 2026'ta Türkiye ikinciliği elde eden Diriliş Cinderesi takımının projesi festival ziyaretçileriyle paylaşıldı. Ayrıca TÜBİTAK proje yarışmalarında dereceye giren takımların ve bölge birincilerinin projeleri ile Bilim Şehitkamil tarafından geliştirilen çalışmalar sergilendi.

Festivalin bilimsel, eğitsel ve kültürel içeriği, TÜBİTAK, AFAD, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının katkılarıyla zenginleşti. Kurumlar kendi faaliyet alanlarına yönelik atölye ve etkinliklerle katılımcılara farklı disiplinlerde bilgi edinme ve uygulama fırsatı sundu. Organizatörler, BilimFest'in bölgedeki bilim okuryazarlığını artırma ve gençlerin proje üretme kültürünü güçlendirme hedeflerine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ PROGRAMI, ÜÇ GÜN...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ PROGRAMI, ÜÇ GÜN BOYUNCA BİLİM VE TEKNOLOJİYE İLGİ DUYAN HER YAŞTAN VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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