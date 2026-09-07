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Feromon tuzakları üreticinin emeğini koruyor: Muğla'da kalıntısız müdahale

Muğla Büyükşehir, feromon tuzaklarıyla Akdeniz meyve sineğine karşı çevre dostu ve kalıntısız mücadele yürütüyor; uygulama köylerde sürüyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Feromon tuzakları üreticinin emeğini koruyor: Muğla'da kalıntısız müdahale

Muğla’da kalıntısız biyoteknolojik mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede çevre dostu ve kalıntısız bir yöntem olan feromon tuzaklarını uygulamaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program, üretimi korumayı, kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı ve ürünlerde kalıntı riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

uygulamanın kapsamı:

2026 yılı kapsamında feromon tuzak uygulaması çalışmalarına Köyceğiz ilçesinin Hamitköy Mahallesi'nden başlandı. Program, Köyceğiz’in Yeşilköy, Zaferler, Toparlar ve Döğüşbelen mahalleleri ile Ula’nın Çıtlık Mahallesi'nde devam edecek. Belediye ekipleri düzenli dağıtım ve takip yaparak tuzakların etkin kullanımını sağlıyor ve üreticilere yöntem hakkında bilgilendirme sunuyor.

üreticinin ve yerel yöneticilerin değerlendirmeleri:

Döğüşbelen Mahalle Muhtarı Selçuk Gökpınar, "Akdeniz meyve sineği meyvelere larva bırakarak çürümeye ve ürün kalitesinin düşmesine neden oluyor. Büyükşehir Belediyemizin dağıttığı tuzaklar sayesinde zararlıyla mücadele ediyor, ürün kaybının önüne geçiyoruz" sözleriyle uygulamanın faydasına dikkat çekti.

Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan ise müdahalelerin zamanında yapılmasının önemini vurgulayarak, "Zamanında yapılan müdahaleler hem verimin ve ihracatın artırılması hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği tuzaklama çalışmasıyla üreticimizin yanında olunuyor ve ürün kayıplarının önüne geçiliyor" dedi.

Toparlar Mahallesi üreticisi Recep Güldağ, uygulamanın sahadaki etkisine ilişkin, "Tuzaklar sayesinde meyvelerimizi Akdeniz meyve sineğinden koruyoruz. Ahmet Başkanımıza üreticimize sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Hamitköy’den Habib Uçar da, "Tuzaklama çalışmaları sayesinde ilaçlama ihtiyacımız azaldı. Bu durum biz üreticiler açısından hem maliyet hem de üretim süreci bakımından oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Hamitköy’den Ramazan Acar, tuzakların zamanında ve düzenli kullanımının avantajlarını şöyle anlattı: "Tuzakları erken dönemde kullandığımız için verim alıyor, ürün kalitesini artırıyoruz. İhracata gidecek ürünlerimizde de bu sayede sorun yaşamıyoruz. Ahmet Başkanımıza ve ekibine destekleri için teşekkür ediyoruz".

belediyenin yaklaşımı ve hedefleri:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise üreticinin her aşamada yanında olmaya devam edeceklerini belirtti: "Muğla’mız çok değerli ve bereketli topraklara sahip. Bu topraklarda büyük bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin emeğini korumak, üretimin devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Üreticimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üreten, maliyetlerini azaltan ve ürününü koruyan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımın geleceğini korurken doğamızı ve insan sağlığını da gözetmek zorundayız. Üreten, toprağına sahip çıkan hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların emeğine destek vermeye devam edeceğiz".

Belediyenin programı, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Feromon tuzaklarının düzenli takibi ve üreticilere verilen bilgilendirme ile uygulamanın etkinliği artırılırken, ürün kalitesi ve ihracat potansiyeli korunmaya çalışılıyor.

MUĞLA’DA ÜRETİCİNİN EMEĞİNE ÇEVRE DOSTU KORUMA

MUĞLA’DA ÜRETİCİNİN EMEĞİNE ÇEVRE DOSTU KORUMA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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