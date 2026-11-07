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Bursa uluslararası edebiyat festivali programı açıklandı

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde 26-29 Kasım 2026'da Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek BUEF, 'Paylaşmak' temasıyla uluslararası yazarları ağırlayacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa uluslararası edebiyat festivali programı açıklandı

Bursa uluslararası edebiyat festivali programı açıklandı

Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF) için program netleşti. 26-29 Kasım 2026 tarihleri arasında Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek etkinlik bu yıl “Paylaşmak: Hikâyenin Bizi Birleştiren Gücü” teması etrafında kurgulandı ve hem Türkiye’den hem de uluslararası sahneden isimleri bir araya getirecek.

destekçiler ve katılımcı ülkeler:

Festival, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hollanda Başkonsolosluğu, Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea), Culture Ireland, NORLA - Norwegian Literature Abroad ve Distopya Akademi sponsorluğunda düzenleniyor. Programa Almanya, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Norveç’ten yazarlar katılacak; Türkiye’den de çok sayıda isim konuk olacak.

gün gün söyleşi takvimi ve öne çıkan isimler:

27 Kasım Cuma günü BUEF sahnesinde Hira Ayşe Özsoy, Peter Stamm, Bora Chung ve Vigdis Hjorth okurlarla buluşacak. Bu oturumlarda yazarlara sahnede Eylül Görmüş, Alican Saygı Ortanca ve Banu Uçak eşlik edecek.

28 Kasım Cumartesi programı; Gwendoline Riley, Sander Kollaard, Ayşegül Savaş, Lucy Caldwell ve Rene Karabash gibi isimlerin söyleşileriyle sürecek. Cumartesi oturumlarında moderatör ve eşlikçi yazarlar arasında Eylül Görmüş, Mehmet Cemil, Ayça Çakmak, Merve Diler ve Ferdi Çetin yer alacak.

Festivalin kapanış günü olan 29 Kasım Pazar ise Türkiye edebiyatından birçok ismi aynı sahnede buluşturacak; Pazar günkü programda Melike İlgün, Sema Kaygusuz, Defne Suman, Hakan Akdoğan ve Ahmet Ümit dinleyicilerle bir araya gelecek.

erişim ve çeviri desteği:

Tüm oturumlar ücretsiz ve halka açık olacak. Yabancı yazarların katıldığı etkinliklerde dinleyiciler için İngilizce-Türkçe simültane çeviri desteği sağlanacak, böylece program uluslararası izleyici için erişilebilir kılınıyor.

Organizasyon, yerel okurla uluslararası edebiyatın doğrudan temas kurmasını hedefliyor; festival boyunca yapılacak söyleşiler ve buluşmalar, temanın vurgu yaptığı paylaşıma ve ortak deneyimlerin öne çıkmasına odaklanacak.

BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ’NİN PROGRAMI BELLİ OLDU NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN EV...

BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ’NİN PROGRAMI BELLİ OLDU NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 26-29 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ’NİN (BUEF) PROGRAMI NETLEŞTİ. “PAYLAŞMAK: HİKÂYENİN BİZİ BİRLEŞTİREN GÜCÜ” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVALDE, TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN PEK ÇOK YAZAR NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE OKURLARLA BİR ARAYA GELECEK. NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK BURSA ULUSLARARASI EDEBİYAT FESTİVALİ (BUEF) İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, ETKİNLİĞİN SÖYLEŞİ TAKVİMİ DE AÇIKLANDI. 26-29 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE DÜZENLENECEK FESTİVAL, BU YIL “PAYLAŞMAK: HİKÂYENİN BİZİ BİRLEŞTİREN GÜCÜ” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, HOLLANDA BAŞKONSOLOSLUĞU, LİTERATURE TRANSLATİON INSTİTUTE OF KOREA (LTI KOREA), CULTURE IRELAND, NORLA - NORWEGİAN LİTERATURE ABROAD VE DİSTOPYA AKADEMİ SPONSORLUĞUNDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, TÜRKİYE’DEN KATILIMCILARIN YANI SIRA ALMANYA, BULGARİSTAN, FRANSA, GÜNEY KORE, HOLLANDA, İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE VE NORVEÇ’TEN YAZARLAR AĞIRLANACAK. GÜN GÜN SÖYLEŞİ PROGRAMI FESTİVAL KAPSAMINDA 27 KASIM CUMA GÜNÜ BUEF SAHNESİNDE HİRA AYŞE ÖZSOY, PETER STAMM, BORA CHUNG VE VİGDİS HJORTH OKURLARLA BULUŞACAK. CUMA GÜNKÜ OTURUMLARDA YAZARLARA SAHNEDE EYLÜL GÖRMÜŞ, ALİCAN SAYGI ORTANCA VE BANU UÇAK EŞLİK EDECEK. PROGRAM, 28 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ GWENDOLİNE RİLEY, SANDER KOLLAARD, AYŞEGÜL SAVAŞ, LUCY CALDWELL VE RENE KARABASH’IN KATILACAĞI SÖYLEŞİLERLE DEVAM EDECEK. CUMARTESİ GÜNKÜ OTURUMLARDA KONUK YAZARLARA EYLÜL GÖRMÜŞ, MEHMET CEMİL, AYÇA ÇAKMAK, MERVE DİLER VE FERDİ ÇETİN EŞLİK EDECEK. FESTİVALİN SON GÜNÜ OLAN 29 KASIM PAZAR İSE TÜRKİYE EDEBİYATINDAN PEK ÇOK İSMİ AYNI SAHNEDE BULUŞTURACAK. PAZAR GÜNKÜ SÖYLEŞİLERDE MELİKE İLGÜN, SEMA KAYGUSUZ, DEFNE SUMAN, HAKAN AKDOĞAN VE AHMET ÜMİT OKURLARIN KARŞISINA ÇIKACAK. NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVALDEKİ TÜM OTURUMLAR ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK OLACAK. YABANCI YAZARLARIN YER ALDIĞI ETKİNLİKLERDE DİNLEYİCİLER İÇİN İNGİLİZCE-TÜRKÇE SİMÜLTANE ÇEVİRİ DESTEĞİ DE SAĞLANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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