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Gençlik rüzgârı Aydın’da esti: Aydınfest’te müzik ve enerji bir arada

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydınfest Gençlik Festivali, Afra, Ankara Echoes ve Fatma Turgut’un sahne performanslarıyla kentte coşku ve birliktelik sağladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gençlik rüzgârı Aydın’da esti: Aydınfest’te müzik ve enerji bir arada

Aydınfest’te müzik ve gençlik bir arada

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, bu yıl da kenti müziğin, enerjinin ve gençliğin merkezine dönüştürdü. Kentin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, festival alanında bir araya gelerek akşam boyunca canlı performansların tadını çıkardı.

Akşamın öne çıkan konserleri:

Festivalin yeni gününde sahneye çıkan Afra, Ankara Echoes ve Fatma Turgut, Aydınlılara müzik dolu anlar yaşattı. İzleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve alanda renkli görüntüler oluştu; coşku akşamın geç saatlerine kadar sürdü.

Kapanış günü programı:

Etkinlik, 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek kapanış konserleriyle sona erecek. Festivalin son gününde sahnede Mela Bedel, Manuş Baba ve Gazapizm performansları yer alacak.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU GENÇLERİ AYDINFEST’TE BULUŞTURUYOR

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU GENÇLERİ AYDINFEST’TE BULUŞTURUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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