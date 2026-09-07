Fethiye körfezi için Akdeniz çapında çevre koruma seferberliği başlıyor

Fethiye Körfezi'nde kapsamlı müdahale

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde hayata geçirilen çalışmaları görüntülü paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje, deniz çayırlarını korumayı, kontrolsüz teknelerin neden olduğu taban tahribatını azaltmayı ve koylardaki atık yönetimini düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TÜÇA tarafından yürütülüyor ve uygulama aşamasında DERİA adıyla bir iştirak de devreye alındı.

Mapa-şamandıra ve dijital rezervasyon sistemi:

Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri ile teknelerin koylarda çapa atmadan, deniz tabanına sabitlenmiş tonoz ve mapa sistemlerine bağlanması sağlanacak. Pilot bölge olarak Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki Göcek-Dalaman koyları seçildi. İlk etapta Göcek’te 17 koyda 896 deniz mapası ve 876 tonoz kurularak, 856 tekneye hizmet verebilecek kapasite oluşturuldu.

Vatandaşlara kolaylık sunmak için devreye alınan DERİA mobil uygulaması, tekne sahiplerine dijital rezervasyon olanağı veriyor; böylece gelişigüzel çapa atma uygulamasına son veriliyor, tekneler belirli mapa-şamandıra noktalarına yönlendiriliyor. Sistemde koy bazında en fazla 3 gün, Fethiye ve Dalaman koylarında toplamda maksimum 11 gün konaklama kuralı uygulamaya alındı.

Deniz temizliği ve saha denetimi:

Projeyle birlikte deniz araçlarına atık alım hizmeti sunuluyor; DERİA atık alım gemisi ve TÜÇA91 deniz süpürgesiyle günlük temizlik devriyesi başlatıldı. DERİA kontrol ekipleri, saha devriyeleriyle bağlama düzeni ve sistem kullanım kapasitesini takip altında tutuyor. Halihazırda sistemle Göcek’te 14 palamar botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu, 1 atık alım gemisi ve 1 deniz süpürgesi görev yapıyor.

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, mapa-şamandıra, deniz süpürgeleri ve atık alma hizmetlerinin birlikte çalışacağını belirterek, sistemin öncelikli amacının deniz tabanındaki tahribatı ve çapa atmayı engellemek olduğunu vurguladı. Operasyon Müdürü Ömer Gökçen ise deniz yüzeyi temizleme teknesinin her gün koylarda devriye gezip ihbarlara hızlı müdahale ettiğini söyledi. Yerel kaptanlar da uygulamanın koyları koruduğunu ve adil kullanım getirdiğini ifade etti.

Dip çamuru temizliği ve hedeflenen sonuçlar:

Projenin en geniş kapsamlı adımı, Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliği olacak. Bakan Kurum’un katılacağı törenle yarın başlatılacak çalışmada, ortalama Körfez’de 2.7 metre yüksekliğe ulaşan, yaklaşık 600 hektar alanı kaplayan ve toplamda 16 milyon 268 bin 925 metreküp birikmiş dip çamuru, TÜÇA'nın 2 dip tarama gemisi ile çıkarılacak.

Projenin tamamlanmasıyla Körfez’de ortalama 3.4 metrelik derinlik hedefleniyor. Dip çamurunun temizlenmesiyle, deniz tabanının doğal yapısına kavuşması ve ekosistemin geri dönüşünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, uygulamanın hem çevresel olarak koruma sağlayacağını hem de teknelerin koyları daha düzenli ve adil kullanmasını temin ederek bölgenin turizm değerinin korunmasına katkı sunacağını belirtiyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, MAPA-ŞAMANDIRA VE DERİA SİSTEMİNE İLİŞKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.