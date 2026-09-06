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Muradiye’de yollar yenileniyor, Çullu Caddesi konfora kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde altyapı sonrası bozulan yolları yeniliyor; Çullu Caddesi çift kat sathi kaplama ile konfora kavuşuyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Muradiye’de yollar yenileniyor, Çullu Caddesi konfora kavuşuyor

Muradiye'de yol yenileme çalışması başladı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yolları onarmaya devam ediyor. Mahalleyi Yuntdağı'na bağlayan ulaşım hattında başlatılan çalışmaların amacı, vatandaşların daha konforlu ve güvenli erişimini sağlamaktır.

Proje, Manisa tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak öne çıkan 4 milyar liralık bütçesi ile yürütülüyor. Altyapı çalışmaları kapsamında ilk etapta geçici müdahaleler yapıldı; ardından belirlenen program doğrultusunda yollar kalıcı olarak yenileniyor.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Özellikle Muradiye Mahallesi'ni Yuntdağı'na bağlayan Çullu Caddesi üzerinde çift kat sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriliyor. Ekipler, bozulan asfalt tabakasını onardıktan sonra çift kat sathi kaplama yaparak yolun dayanıklılığını ve sürüş konforunu artırmayı hedefliyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıkça, yollar vatandaşların kullanımına açılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Sorumlusu Fatih Taşlı, Muradiye'deki çalışmaları şöyle özetledi: "Muradiye Mahallesi’ni Yuntdağı’na bağlayan yolda vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla çift kat sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Geçici olarak yaptığımız bu çalışmanın ve Muradiye Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarının ardından vatandaşlarımız için yol yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Mahalle temsilcisinin değerlendirmesi:

Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran da projeye ilişkin memnuniyetini dile getirdi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Muradiye’de başlattığı altyapı çalışmaları Çullu Caddesi’nde devam ediyor. Bu cadde Yuntdağ’ını Manisa’ya bağlayan bir yol. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımız biraz zorluk çekti. Yolunu uzatmak durumunda kaldı. Bugün sathi kaplama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımız yollarını uzatmaktan vazgeçerek bu yolu kullanacak. Ben bu çalışmalardan dolayı mutluyum, emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim".

Yetkililer, sahadaki uygulamaların planlı şekilde ilerlediğini ve tamamlanan güzergâhların kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Çalışmalar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamına daha az müdahale edecek biçimde organize ediliyor ve altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından yol yenileme süreci hız kazanacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİ MURADİYE MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YIPRANAN YOLLARI ONARMAYA DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARIN KONFORLU VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞIMLARINI SAĞLAMAK AMACIYLA MAHALLEYİ YUNTDAĞI’NA BAĞLAYAN ÇULLU CADDESİ ÜZERİNDEKİ YOLDA ÇİFT KAT SOĞUK ASFALT ÇALIŞMASINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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