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Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır

Fethiye'de Adnan Menderes Bulvarı'nda gece iki aracın çarpışması sonucu 29 yaşındaki sürücü Muhammet Ece hayatını kaybetti; bir yolcu ağır yaralandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır

Kaza yerinde ve olayın seyri:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. yönetimindeki 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile 29 yaşındaki sürücü Muhammet Ece'nin kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralıların durumu:

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Muhammet Ece ile 58 yaşındaki yolcu H.Ç. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastanede müdahale edilen 29 yaşındaki Muhammet Ece, doktorların tüm çabalarına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan H.Ç. için de yoğun tıbbi müdahalenin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk tespitler ve elde edilen bulgular doğrultusunda çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

FETHİYE’DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

FETHİYE’DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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