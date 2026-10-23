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Ligler başlarken tavşanlı’da stadyum ve semt sahalarında güvenlik kararı alındı

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir başkanlığında, 2026-2027 sezonu öncesi stadyum ve amatör sahalar için uygulanacak güvenlik tedbirleri belirlendi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ligler başlarken tavşanlı’da stadyum ve semt sahalarında güvenlik kararı alındı

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2026-2027 futbol sezonu öncesi düzenlenen İlçe Spor Güvenliği Toplantısı, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Spor Müdürü Taha Pişkiner, İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Selçuk Araç, TFF Tavşanlı Temsilcisi Alican Uz, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve diğer kulüp yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Fikstür ve Ada Stadyumu planlaması:

Toplantıda özellikle 2026-2027 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup’ta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitsporun Ada Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmalar detaylı şekilde ele alındı. Fikstür değerlendirmesinde, stadyumda 1., 3., 4. ve 6. haftalarda kulübün ev sahibi olmayacağı kaydedildi.

Sezonun önemli karşılaşmaları bazında güvenlik planlamaları tek tek görüşüldü. Buna göre 2. hafta maçında oynanacak TKİ Tavşanlı Linyitspor - Kestel Çilek Spor Kulübü karşılaşması ile 5. hafta Balıkesir Yıldız Spor müsabakası ve 7. hafta Eti Maden Eti Spor Kulübü maçları için özel tedbirler belirlendi.

Amatör sahalar ve tribün uygulamaları:

Karakova Sentetik Semt Sahaları’nda oynanacak amatör müsabakalarındaki emniyet önlemleri de toplantının diğer gündem maddesiydi. Kulüp yetkilileri ve güvenlik birimleri amatör karşılaşmaların sorunsuz ilerlemesi için koordinasyon sağlanmasını kararlaştırdı.

Ada Stadyumu’ndaki devam eden tadilat çalışmaları ve genel güvenlik gerekçesiyle, toplantıda iç saha maçlarında rakip takım taraftarlarının tribünlere alınmaması yönünde kesin karar

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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