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Fidan Bağdat'ta İİT dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta yapılan İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi, İİT dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan Bağdat'ta İİT dışişleri bakanlarıyla aile fotoğrafında

Hakan Fidan İİT toplantısında aile fotoğrafına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor. Toplantı öncesinde çekilen aile fotoğrafına katılan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

Toplantının yapıldığı yer ve kapsam:

Toplantı, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında düzenleniyor ve Bağdat ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Aile fotoğrafı, toplantı gündeminin başlamasından önce katılımcıların toplu olarak yer aldığı anı yansıtıyor.

Fotoğraf anı ve diplomatik bağlam:

Aile fotoğrafları, çok taraflı diplomatik toplantılarda katılımcıların bir arada olduğunu gösteren geleneksel bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu karede de İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının ortak varlığı kayda geçti; toplantıda ele alınacak konulara ilişkin ayrıntılar ise resmi açıklamalarla paylaşılacak.

Toplantı süresince Hakan Fidan ve diğer bakanların görüş alışverişi, toplantı sonuçları açıklandıkça kamuoyuyla paylaşılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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