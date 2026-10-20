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Fidan Brüksel'de Rutte ile NATO gündemini ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü; Türkiye-Belçika bakanlar toplantısı öncesinde ikili temaslarda bulundu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Merve Çelik

Fidan Brüksel'de Rutte ile NATO gündemini ele aldı

görüşmenin kapsamı ve katılımı:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brükselde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşme, Bakan Fidan’ın resmi ziyaret programı kapsamında gerçekleşti ve ikili temasların parçası olarak kayda geçti.

Ziyarette Fidan’a, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçinin eşlik ettiği belirtildi. Heyet, aynı gün Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısına katılacak olması nedeniyle Brüksel’de bulunuyor.

european policy center konuşması ve beklentiler:

Bakan Fidan’ın programında ayrıca "European Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda yapacağı bir hitabın olduğu duyuruldu. Bu konuşmanın ziyaretin diplomatik takviminin önemli bir bileşeni olduğu ve bakanlığın temaslarını destekleyeceği vurgulandı.

Görüşme, resmi açıklamalar çerçevesinde planlanan ikili ve çok taraflı toplantılar öncesi gerçekleştirildi; hem NATO hem de iki ülke arasındaki iş birliği zemininde temasların sürdürülmesi amaçlanıyor. Heyetin Brüksel programı, toplantı ve konuşma başlıklarının açıklanmasıyla devam edecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BUGÜN BRÜKSEL&#039;DE NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE İLE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BUGÜN BRÜKSEL'DE NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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