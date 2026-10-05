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Fındık kurutma umudu yaylada sisle boğuluyor

Giresun'da üreticiler sahildeki yağışlardan kaçıp Kulakkaya Yaylası'na çıktı; ancak iki haftadır süren sis ve yağış fındık kurutmayı engelliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Fındık kurutma umudu yaylada sisle boğuluyor

Fındık kurutma umudu yaylada sisle boğuluyor

Giresun'da hasadı tamamlanan fındıkların kurutma süreci, sahil şeridindeki yağışların ardından yaylalara taşındı. Ancak üreticiler, özellikle Kulakkaya Yaylasında etkili olan sisli ve yağışlı hava nedeniyle kurutma işini sürdüremiyor.

yaylaya göç ve kurutma çabaları:

Sahil kesimlerinde devam eden yağışlardan kaçan üreticiler, nem oranının düşmesi ve güneşli gün beklentisiyle fındıklarını daha yüksek rakımlı alanlara çıkardı. Bu yılın geç hasadıyla birlikte kurutma dönemi de daralırken, üreticiler güneş ve rüzgâr şartlarına bağımlı olan doğal kurutmada sıkıntı yaşıyor.

üreticinin sesi ve yaşanan zorluklar:

İnişdibi köyünden üretici Ali Kemal Yılmaz, fındığını kurutmak üzere Kulakkaya Yaylası'na çıktığını, fakat havanın izin vermediğini aktardı. Yılmaz, "Görüldüğü gibi fındığımızı kurutamadık. Sahilde yağmur var denildi, yaylaya çıktık. Burada da günlerdir hava sisli, kurutamıyoruz." diyerek sürecin tıkanışını özetledi.

Üreticiler, yaklaşık iki haftadır kurutma yapamadıklarını belirtiyor; aynı zamanda yaylada kurutmaya çalışan birçok kişiyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, toplu çalışma düzenini ve kurutma alanlarının kullanımını da etkiliyor.

riskler ve bekleyiş:

Uzayan nemli dönem, fındık kalitesini olumsuz etkileyebilecek küf ve çürüme riskini beraberinde getiriyor. Üreticiler, hava düzelene kadar beklemek zorunda kalarak hem iş gücü planlamasında aksama hem de ürünün pazarlanma zamanında gecikme riski yaşıyor.

Yılmaz ve diğer üreticiler, kısa vadede havanın düzelmesini ve kurutma koşullarının normale dönmesini umut ederken, yaşanan sıkıntıların sezon verimini ve gelir beklentilerini baskılayabileceği endişesini taşıyorlar.

GİRESUN’DA FINDIK HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE ÜRÜNLERİNİ KURUTMAKTA...

GİRESUN’DA FINDIK HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE ÜRÜNLERİNİ KURUTMAKTA ZORLANIYOR. SAHİLDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARDAN KAÇINARAK FINDIKLARINI KURUTMAK İÇİN KULAKKAYA YAYLASI’NA ÇIKAN ÜRETİCİLER, BURADA DA SİSLİ VE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE YAKLAŞIK İKİ HAFTADIR FINDIKLARINI KURUTAMADIKLARINI BELİRTİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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