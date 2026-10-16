Fındıkta verim ve kaliteyi yükseltmek için bakım teknisyeni eğitimi başlatıldı

Eğitimler başladı:

Giresun'da fındık üretiminde verim ve kaliteyi artırmak, nitelikli bakım personeli yetiştirmek amacıyla Sürdürülebilir Tarım İçin Fındık Bakım Teknisyeni Yetiştirilmesi Projesi kapsamında eğitimler başladı. Giresun Valiliği koordinasyonunda, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Programın ilk günü:

Programın açılış derslerinde fındık çeşitleri ve tozlayıcı seçimi, fındık bahçelerinin yönetimi ve bakımı ile su yönetimi ve modern sulama sistemleri konularına odaklanıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanırken, fındık bahçelerinde sıkça rastlanan sorunlar ve uygulamadaki deneyimler de detaylı şekilde ele alındı. Eğitimler teorik anlatımın yanında saha uygulamalarına hazırlık amacıyla örnek vaka tartışmalarını da içeriyor.

Devam eden içerik ve uygulamalı aşama:

Programın ilerleyen bölümlerinde toprak sağlığı ve gübreleme teknikleri, hasat, harman ve depolamada modern yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile tarımda teknoloji kullanımı ve dijital çiftçi kayıt defteri konuları işlenecek. Ayrıca kooperatifçilik, iş geliştirme, sosyal güvence ve işçi haklarına ilişkin eğitimlerle katılımcıların ekonomik ve yasal bilgi düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Teorik derslerin ardından 20-22 Ekim tarihlerinde planlanan bahçe uygulamalarında kursiyerlere fındık bahçelerinin bakımı ve yönetimi, budama ve hasat yöntemleri, modern sulama sistemlerinin kurulumu ve kullanımı, toprak analizi ve gübreleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında uygulamalı eğitim verilecek. Program, değerlendirme ve sınav sürecinin ardından düzenlenecek sertifika töreniyle tamamlanacak.

Projenin temel hedefi, Giresun'un önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık üretiminde ihtiyaç duyulan nitelikli bakım personelini yetiştirerek doğru bakım yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak. Eğitimin ardından edinilen bilgi ve becerilerin kursiyerler tarafından kendi bahçelerinde ve mesleki çalışmalarında uygulanmasıyla fındıkta verim ve ürün kalitesinin artırılması bekleniyor.

GİRESUN’DA FINDIK ÜRETİMİNDE VERİM VE KALİTEYİ ARTIRMAK, NİTELİKLİ BAKIM PERSONELİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN FINDIK BAKIM TEKNİSYENİ YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ" KAPSAMINDA EĞİTİMLER BAŞLADI.