Finike'de 25 yıl 9 aylık kesinleşmiş ceza ile aranan hükümlü yakalandı

olayın gelişimi:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan takip ve istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bir şüpheliyi tespit etti.

şüphelinin yakalanması:

Takip sonucu yakalanan şahsın, "bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Söz konusu şüpheli G.A. olarak kaydedildi ve ekipler tarafından gözaltına alındı.

adli süreç ve teslim:

Gözaltı işlemlerinin ardından G.A. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, alınan kararla birlikte ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ANTALYA'NIN FİNİKE İLÇESİNDE, "BİNA İÇERİSİNDEKİ MUHAFAZA ALTINA ALINMIŞ EŞYA HAKKINDA HIRSIZLIK" SUÇUNDAN HAKKINDA 25 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN G.A, JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİNCE YAKALANDI.