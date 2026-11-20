Operasyon ve yakalama:

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B. (25), saklandığı adreste yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kayıt dışı bir adreste bulunduğunu belirleyerek 18 Kasım günü operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramada bin 225 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bir hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 645 lira ele geçirildi.

Hukuki süreç:

Şüpheli hakkında hem hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezanın infazı için işlem başlatıldı hem de olay kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan adli ve idari işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKKINDA 21 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ, SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI.