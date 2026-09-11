Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde su ve gıda güvenliği için havza bazlı çözüm arayışı

Çalıştayın amacı ve organizasyon:

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Su ve Gıda Güvenliği Perspektifinden Havza Bazlı Kirlilik Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kullanımı Çalıştayı" Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program; kamu, akademi ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek havza ölçeğinde kirlilikle mücadele, atıksuların ekonomiye ve tarıma kazandırılması ile su-gıda güvenliğinin sağlanması gündemlerini ön plana çıkardı.

Katılımcılar ve protokol konuşmaları:

Çalıştaya Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkan Vekili Mustafa Pirinçci, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ve TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin katıldı. Ayrıca fakülte dekanları, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve çok sayıda davetli programa iştirak etti.

Rektörün değerlendirmeleri ve öncelikli konular:

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, konuşmasında suyun tarih boyunca taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak günümüzde temiz su ve güvenilir gıdaya erişimin artan bir sorun haline geldiğini belirtti. Elazığ özelinde su kaynaklarının kritik konumunu hatırlatan Göktaş, kentteki içme suyu erişim sorunlarına dikkati çekti ve bunların havza bazlı yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Göktaş ayrıca gıda güvenliğinin doğrudan insan sağlığıyla bağlantılı olduğunu belirterek tarımsal üretimde kullanılan pestisitler ile hayvansal üretimdeki antibiyotik ve diğer kimyasalların değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Temiz suya erişimin yanında güvenilir, doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın toplum gündeminde öncelik taşıdığını sözlerine ekledi.

Çalıştay kapsamında, havza bazlı kirlilik yönetimi stratejileri, atıksuların yeniden kullanımı teknikleri ve bu uygulamaların gıda zincirine etkileri gibi başlıkların ele alınması planlandı. Etkinlik, ilgili taraflar arasında bilgi paylaşımı ve yerel uygulamalar için yol haritası oluşturulmasına zemin hazırladı.

Çalıştayın 13 Eylül tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA), FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "SU VE GIDA GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN HAVZA BAZLI KİRLİLİK YÖNETİMİ VE ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI ÇALIŞTAYI" YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ