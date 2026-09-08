Firma parasıyla estetik ve kumar: 122 milyon liralık vurgunun detayları

Operasyonun kapsamı ve yakalamalar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada birçok kentte eş zamanlı operasyon düzenledi. Mesut A. ile bağlantılı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Operasyonlar İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'ta da gerçekleştirildi; bu baskınlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Emniyet ekipleri şüphelilere ait banka hesaplarını dondurdu, 5 taşınmaz ve 12 araç için tedbir koydu. Tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Paraların akışı ve kullanımına ilişkin bulgular:

Soruşturma kapsamındaki tespitlere göre bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A., 2021-2026 yılları arasında firmaya gelen yaklaşık 122 milyon TL'yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardı. Firma sahibi evrakları inceledikten sonra zimmetlenme şüphesiyle çalışanı işten çıkardı ve suç duyurusunda bulundu.

Vurgun paralarının harcanma biçimi:

Emniyet çalışmaları, şüphelinin elde edilen paranın önemli bir bölümünü kişisel harcamalar için kullandığını ortaya koydu. Buna göre 5 milyon TL sevgilisinin estetik operasyonları ve yaşam giderleri için harcandı; sevgilisinin hesabında ise yaklaşık 10 milyon TL bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Gürcistan ve Kıbrıs'ta oynadığı kumarda yaklaşık 60 milyon TL kaybettiği belirlendi.

Şüpheliler ve hukuki süreç:

Gözaltına alınan 19 şüpheli arasında Mesut A., annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi Ş.Y. ve şirkette çalışan bazı kişiler yer aldı. Şüphelilerin hesaplarına ve mallarına el koyma işlemleri devam ederken, şahıslar adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde Mesut A. pişman olmadığını belirtti. Soruşturma ve adli süreç sürüyor; yetkililer elde edilen mali deliller ve hesap hareketleri üzerinden işlemlerini derinleştiriyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA, ÇALIŞTIĞI FİRMAYI 122 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATAN MUHASEBECİ MESUT A. VE BAĞLANTILI OLDUĞU 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI. VURGUN PARASIYLA SEVGİLİSİNE 5 MİLYON LİRALIK ESTETİK YAPTIRAN, 60 MİLYON LİRAYI İSE KUMARDA KAYBEDEN VE İFADESİNDE "PİŞMAN DEĞİLİM" DİYEN ŞÜPHELİ İLE BERABERİNDEKİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.