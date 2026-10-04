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Foça'da Ege Ordusu ve komandolarla deniz hücum harekatı eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Eylül'de Foça'da Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur ile 19. ve 7. Komando Tugay unsurlarının deniz hücum tatbikatını duyurdu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Foça'da Ege Ordusu ve komandolarla deniz hücum harekatı eğitimi

harekata ilişkin açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen eğitimle ilgili bilgi verdi. MSB paylaşımında, söz konusu tarihte bölgedeki birliklerin katılımıyla bir deniz hücum harekatı eğitimi icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda yer alan ifadelere göre etkinlik, sahil güvenliği ve kıyı harekât kabiliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak düzenlendi ve tatbikat sırasında harekat unsurlarının koordinasyonu sağlandı.

katılımcı birlikler ve uygulama:

MSB, eğitimde görev alan unsurların isimlerini açıkça duyurdu: Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7’nci Komando Tugay Komutanlığı unsurları Foça kıyılarında görev yaptı.

Resmî paylaşımda yer alan bilgi akışı, eğitimin 29 Eylül tarihinde icra edildiğini ve sahada birden fazla tugay ile istihkam unsurunun birlikte çalıştığını vurguladı. MSB'nin duyurusu, eğitimin tamamlandığını ve ilgili birimlerin intikal ile icra süreçlerinin paylaşıldığını belirtti.

İzmir’de ‘Deniz Hücum Harekatı Eğitimi’ gerçekleştirildi

İzmir’de ‘Deniz Hücum Harekatı Eğitimi’ gerçekleştirildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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