Dolar 49,5978 +0,03%
Euro 55,6791 -0,06%
Bist 11.692,03 -0,90%
Altın Gram 6.605,97 +0,00%
EUR/USD 1,1220 -0,18%
Brent Petrol 109,91 +1,03%
--°

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

AK Parti MKYK toplantısında sermaye piyasaları ve fon krizi ele alındı; Erdoğan, kimin sorumluluğu varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

AK Parti MKYK toplantısında fon krizi ele alındı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi binasında gerçekleştirildi. Toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve fon krizinin yarattığı riskler detaylı şekilde değerlendirildi.

fon soruşturması ve sorumluluk vurgusu:

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizle ilgili soruşturmanın takip edileceğini belirterek 'Kol kırılır yen içinde kalır değil, vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız.' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 'Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız.' diyerek, sorumluların tespit edilip gerekli işlemlerin uygulanacağına dair net bir mesaj verdi.

yerel yönetimler reformu ve denetim talepleri:

MKYK oturumunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir sunum yaptı. Sunumda özellikle muhalefet belediyelerinde bildirilen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşın mağduriyetine yol açtığı vurgulandı. Sunumda, belediyelerin mali yapısını disipline eden düzenlemelerin gerekliliği ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ihtiyacı öne çıkarıldı.

Sunumda ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlar arasındaki yetki karmaşasının çözümüne yönelik öneriler paylaşıldı. AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reformunun son düzlüğe geldiği, reform çalışmalarının 'yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'yerel yönetimlerin mali yapısı', 'yerel yönetimlerde yeni uygulamalar', 'imar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü ve çalışmaların en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği kaydedildi.

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA AK PARTİ...

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA AK PARTİ GENEL MERKEZİ BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı
images

Gençlerle buluşan Yılmaz Seven: geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz
images

Katar'da askeri törenle karşılanan Yaşar Güler savunma gündemini görüştü
images

Büyükkılıç muhtarlarla kırsal hizmetlerin önceliklerini belirledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa ticaret borsası'nda yeni meclis ve meslek komitesi üyeleri belirlendi

C plaka esnafı ABB önünde üç yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi

Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı

Burhan Eşer: antalyaspor deplasmanında hedefimiz galibiyet serisini sürdürmek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti