Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

AK Parti MKYK toplantısında fon krizi ele alındı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi binasında gerçekleştirildi. Toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve fon krizinin yarattığı riskler detaylı şekilde değerlendirildi.

fon soruşturması ve sorumluluk vurgusu:

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizle ilgili soruşturmanın takip edileceğini belirterek 'Kol kırılır yen içinde kalır değil, vücudu sarmaması için gerekeni yapacağız.' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca 'Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız.' diyerek, sorumluların tespit edilip gerekli işlemlerin uygulanacağına dair net bir mesaj verdi.

yerel yönetimler reformu ve denetim talepleri:

MKYK oturumunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir sunum yaptı. Sunumda özellikle muhalefet belediyelerinde bildirilen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap iddialarının belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşın mağduriyetine yol açtığı vurgulandı. Sunumda, belediyelerin mali yapısını disipline eden düzenlemelerin gerekliliği ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ihtiyacı öne çıkarıldı.

Sunumda ayrıca büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlar arasındaki yetki karmaşasının çözümüne yönelik öneriler paylaşıldı. AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler reformunun son düzlüğe geldiği, reform çalışmalarının 'yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim', 'yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'yerel yönetimlerin mali yapısı', 'yerel yönetimlerde yeni uygulamalar', 'imar ve planlama' başlıkları altında yürütüldüğü ve çalışmaların en kısa sürede TBMM'ye sunulmak üzere son halinin verileceği kaydedildi.

AK PARTİ MKYK TOPLANTISI, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA AK PARTİ GENEL MERKEZİ BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.