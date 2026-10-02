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Fon soruşturmasında gözaltındaki 19 kişi adli sürece teslim edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan adliyesine sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fon soruşturmasında gözaltındaki 19 kişi adli sürece teslim edildi

operasyon ve gözaltı işlemleri:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin, takip eden adımlar için prosedürlere uygun şekilde yönlendirildiği belirtildi.

sağlık kontrolü ve adliyeye sevk:

Gözaltındaki kişiler sağlık kontrolü amacıyla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki muayene ve sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından şüpheliler, yürütülen soruşturma dosyası ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Adliyeye sevkin ardından savcılık makamınca işlemlerin devam edeceği, soruşturmayı yürüten büro tarafından hazırlanan evrak ve bulgular doğrultusunda adli sürecin sürdürüleceği kaydedildi.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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