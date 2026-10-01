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Fon soruşturmasında Tera'nın iki üst düzey yöneticisi cezaevine gönderildi

İstanbul'daki fon soruşturmasında gözaltına alınan Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münür Sarpyener, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fon soruşturmasında Tera'nın iki üst düzey yöneticisi cezaevine gönderildi

Fon soruşturmasında Tera'nın iki üst düzey yöneticisi cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münür Sarpyener, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklama süreci:

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların verdiği karar sonucunda her iki yönetici de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süreçte beklenen gelişmeler:

Soruşturmanın ayrıntıları ve yargı sürecinde atılacak adımlar, mahkeme kayıtları ve savcılık işlemleriyle netleşecek; resmi açıklamalar takip edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO’su Emir Münür Sarpyener sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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