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Sayıştay incelemesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde idari ve mali süreçleri mercek altına aldı

Sayıştay denetçileri, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde idari ve mali süreçleri yerinde inceleyerek sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sayıştay incelemesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde idari ve mali süreçleri mercek altına aldı

Denetimin kapsamı:

Sayıştay Başkanlığı denetçileri Şenol Kabasakal ve Anıl Okumuş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kurumun idari ve mali süreçlerini yerinde inceledi. Denetçiler, hastanenin ilgili birimlerinde yürütülen iş ve işlemleri takip ederek kayıt, uygulama ve raportlama süreçlerini değerlendirdi.

Saha ziyaretlerinde özellikle sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğu, kaynak kullanımı ve süreçlerin şeffaflığı üzerinde duruldu. Denetim ekibi, birimlerle görüşmeler yapıp belgeleri inceleyerek uygulamadaki uyum ve eksiklikleri tespit etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Hastane yönetiminin bilgilendirmesi:

Hastane yönetimi ve birim sorumluları, yürütülen faaliyetler, hasta hizmet süreçleri ve mali uygulamalar hakkında Sayıştay denetçilerine kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalarda süreçlerin organizasyonu, görev dağılımı ve kayıt akışına ilişkin açıklamalar paylaşıldı.

Değerlendirme ve olası çıktılar:

Bu tür denetimlerin amacı, kurum içi uygulamaların mevzuata uygunluğunu sağlamak, süreçlerin etkinliğini ve hesap verebilirliğini artırmaktır. Denetim sürecinde ortaya çıkan tespitler, rapor haline getirilerek ilgili birimlerle paylaşılabilir ve gerekmesi halinde iyileştirici öneriler gündeme getirilebilir.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETÇİLERİ TARAFINDAN İDARİ VE MALİ...

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETÇİLERİ TARAFINDAN İDARİ VE MALİ SÜREÇLERE YÖNELİK KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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