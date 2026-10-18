Türkmen bakandan iki ülkenin faydasına odaklanan iş birliği vurgusu

ITC başkanı Seman Ağa nın değerlendirmesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Türk dışişleri bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılığı vurguladı. Seman Ağa, toplantıda güvenlik, ticaret, petrol ihracatı, enerji, su ve terörle mücadele gibi öncelikli başlıkların ele alındığını belirtti.

Kilit gündem maddeleri:

Seman Ağa görüşmeyi anlatarak bu konuların hem ülke yönetimleri hem de halklar açısından önem taşıdığını ifade etti. Bölgedeki gerilimlerin Irak ekonomisine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ITC Başkanı, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ile İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimin Irak ın petrol ihracatına zarar verdiğini söyledi. Bu çerçevede iki ülkenin ortak adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca su meselesinin kış mevsimi yaklaşırken daha da kritik hale geldiği, güvenlik konusunun da Başbakan Ali Zeydi tarafından gündeme getirildiği ve bu alanlarda Türkiye ile daha yakın iş birliğinin hedeflendiği kaydedildi. Seman Ağa, bir Türkmen bakan olarak görevinin iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi ve ekonomik etkileri:

ITC Başkanı, Türkiye nin Irak için önemli bir komşu ve ekonomik ortak olduğunu söyleyerek Kalkınma Yolu Projesi nin hızlandırılmasının önemine işaret etti. Seman Ağa, projenin Doğu yu Batı dünyasına bağlayacak bir nitelik taşıdığını ve Irak ın bu projeden büyük kazanımlar elde edeceğini vurguladı. Projenin bir an önce hayata geçirilmesinin hem lojistik hem de ekonomik açılardan bölgeye olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Bu değerlendirme, Irak ın petrol gelirleri ve ticari koridorların güvenliği açısından yeni iş birliklerinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Seman Ağa, iki ülkenin birlikte hareket etmesi halinde enerji ve ihracat kanallarının daha istikrarlı hale getirilebileceğini belirtti.

Temsil, siyaset ve toplumsal denge:

Türkmenlerin yeni hükümette temsil edilmesi gerektiğini savunan Seman Ağa, Irak ta Şii, Sünni ve Kürtlerle kurulan ilişkilerin sağlam olduğunu ve bunun hükümet yapısına da yansıtılması gerektiğini söyledi. Kerkük te valilik görevinde üçlü dönüşümlü yaklaşımın sağlandığını hatırlatan ITC Başkanı, benzer uzlaşıların bakanlık düzeyinde de uygulanmasının önemine değindi.

Seman Ağa, 'Öncelikle Allah a güveniyoruz. Ardından milletimizin oylarına ve bize, Irak Türkmen Cephesi ne verdiği desteğe güveniyoruz' diyerek siyasi meşruiyet ve toplumsal dengeye vurgu yaptı. Ayrıca Hristiyanların ve Türkmenlerin de yönetimde yer almasının Irak toplumunun kendisini kabine içinde hissetmesi açısından belirleyici olacağını sözlerine ekledi.

ITC lideri görüşmenin ardından başladıklarını belirttiği sürecin iyi ilerleyeceğine inandığını ifade ederek, iki ülke arasında somut, halkların yararına olacak adımlar atma konusunda kararlı olduklarını tekrarlandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Türkiye ile Irak arasında birçok ortak mesele bulunduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte Türkmen bir bakan olarak elimizden geldiği kadar bu alanlarda iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci başlattık. İnşallah çok iyi ilerleme kaydedeceğiz" dedi.