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Kasapoğlu: Manisa ile İzmir'in kardeşliğini Bornova'da bir kez daha gördük

Kasapoğlu, Bornova'daki Manisa Kültür ve Sanat Festivali'nde tarih, kültür ve gastronominin tanıtımı üzerinden birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Elif Demir

Kasapoğlu: Manisa ile İzmir'in kardeşliğini Bornova'da bir kez daha gördük

Manisa kültür ve sanat ürünleri İzmir'de sergilendi

Manisalılar Platformu tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen İzmir'deki Manisa Kültür ve Sanat Festivali, ilçe ve yörelerden gelen temsilciler ile İzmirlileri buluşturdu. Etkinlikte konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, festivalin amaçlarının arasında kültürel mirası tanıtmak, ortak değerleri öne çıkarmak ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Etkinliğe geniş katılım sağlandı:

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti ve MHP il başkanları ile çok sayıda parti, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İzmir Valisi Elban, organizasyonun yüksek katılımlı ve coşkulu bir etkinlik olduğunu belirtirken, Manisa Valisi Özkan iki ilin birbirine sıkı bağlarla bağlı olduğunu ifade etti.

Kasapoğlu'nun birlik ve kültür çağrısı:

Festival alanında konuşan Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı yörelerindeki zenginliklere dikkat çekti: "Güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Çok özel bir coğrafyada, şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanda eşsiz bir hazine bizlere emanet." Kasapoğlu, sözlerine her ilin ayrı bir değere sahip olduğunun altını çizerek devam etti: "O yüzden hepimizin omuzunda sorumluluk var ve her bir ilimiz çok farklı güzellikleri bünyesinde barındırıyor."

Kasapoğlu, Bornova'da Manisa'nın tarihinin, kültürünün, sanatının ve gastronomisinin sunulduğunu hatırlatarak, bu zenginliklerin daha güçlü biçimde anlatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini belirtti. Festival, iki kentin kültürel bağlarını görünür kılarken, katılımcılar arasında birlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine katkı sağladı.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KONUŞMA YAPTI

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KONUŞMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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