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Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri, dünyada yedinci sırada

Bakan Bolat, Türkiye'nin 2025'te 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci; 17,1 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Türkiye çelik üretiminde Avrupa lideri, dünyada yedinci sırada

Türkiye'nin çelik üretimindeki konumu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından İstanbul'da düzenlenen Steel Networking Summit 2026'da yaptığı açılış konuşmasında, çelik sektörünün stratejik önemine ve küresel ticaretteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2025 yılı verileri üzerinden Türkiye'nin üretim ve ticaret hacmini paylaştı.

Üretim ve ihracat verileri:

Konuşmada öne çıkan rakamlar arasında, Türkiye'nin 2025'te 38,1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdiği ve bu miktarla Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada yer aldığı bilgisi bulunuyor. Bakan Bolat, ayrıca sektörün 17,1 milyar dolarlık çelik ihracatıyla dünyanın en büyük 10 çelik ihracatçısı arasında olduğunu belirtti.

Bolat, çelik sektörünün aynı zamanda ihracatta dünyada beşinci, ithalatta ise dünyada dördüncü ülke konumunda olduğunu ve sektörün 2025 yılı itibarıyla 615 milyar dolarlık bir dış ticarete sahip olduğunu vurguladı.

Türk çeliğinin coğrafi yayılımına da işaret eden Bakan, ürünlerin 200'den fazla ülke ve bölgeye ulaştığını ve ihracatın %42,3'ünün Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiğini söyledi. Bu dağılım, sektörün uluslararası kalite standartlarıyla uyumunu ve Avrupa sanayisiyle entegrasyonunu ortaya koyuyor.

Sektörel destek ve hedefler:

Ticaret Bakanlığı'nın sanayi entegrasyonuna yönelik desteklerine de değinen Bolat, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon amacıyla desteklenen 269 projenin 39'unun çelik sektörüne ait olduğunu aktardı. Responsible Programı kapsamında desteklenen 219 firmanın 38'i çelik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Artan korumacılık önlemlerine dikkat çeken Bolat, bakanlık olarak Türk çelik ihracatçılarının haklarını korumak, pazara erişimi kolaylaştırmak ve adil rekabet koşullarını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Avrupa Birliği ile yürütülen temaslarda sektörün mevcut ticari haklarının ve pazar erişiminin gündeme getirildiği belirtildi.

Bolat, aynı zamanda sanayinin rekabet gücünü korurken yeşil dönüşümu desteklediklerine işaret ederek, üretimde küresel standartlara uyum ve katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasının önemini vurguladı.

"Hedefimiz daha güçlü üretim, daha yüksek ihracat, daha rekabetçi bir sanayi ve küresel ticarette daha güçlü bir Türkiye" açıklamasıyla konuşmasını sonlandıran Bakan, sektörün hem nicelik hem nitelik olarak gelişimini sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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