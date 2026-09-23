Fransa'da kilise istismarlarına 44 milyon euroluk tazminat

INIRR'nin beş yıllık bilançosu:

Fransa'da Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), faaliyet gösterdiği beş yıllık sürecin sonunda kilise bünyesinde çocukken cinsel istismara uğradığını belirten toplam 1.969 başvuru aldı. Kurum, bu başvurular sonucunda mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yaptı; kişi başına yapılan tazminat miktarı ise 60 bin euro'ya kadar ulaştı.

INIRR'ye başvuranların büyük bölümünü bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkekler oluşturdu. Kurumun verilerine göre 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi; bunun, geçmişte Katolik eğitim kurumlarında yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet vakalarının yeniden gündeme gelmesiyle ilişkili olduğu belirtildi.

mağdur profili ve başvuru sürecinin etkileri:

INIRR, kilise tarafından finanse edilse de kararlarını bağımsız şekilde aldı ve başvuruları inceleyerek mağdurların yaşadıklarının resmen tanınmasını sağladı. Kurumun önceki raporlarına göre incelenen vakaların %52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze uğramış, %46'sı ise cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Vakaların yarısından fazlasında istismarın 1 ila 5 yıl boyunca devam ettiği kaydedildi.

Başvuru süreci mağdurlar açısından ağır olabildiğinden, INIRR başvuruları değerlendirirken bireylere özel danışmanlık sağladı. Kurum, maddi tazminat ödemesinin yanı sıra mağdurların yaşadıklarının tanındığını gösteren resmi bir belge de verdi. INIRR'nin yeni başvuru kabul etme yetkisi 31 Ağustos tarihinde sona erdi; kurum, bu tarihten önce başvuranların dosyalarını sonuçlandırmaya devam edecek şekilde yapılandırıldı.

raporlar, kapsam ve kurumsal dönüşüm:

Katolik Kilisesi içindeki istismarların boyutu, 2021'de Jean-Marc Sauve başkanlığındaki Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) tarafından yayımlanan raporla öne çıktı. CIASE raporu 1950-2020 döneminde yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler, din görevlileri veya kiliseye bağlı kurumlarda cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Rapordan sonra Fransa Piskoposlar Konferansı, kilisenin kurumsal sorumluluğunu ve istismarların sistemik boyutunu kabul etti ve INIRR bu çerçevede oluşturuldu.

INIRR'nin görev süresinin bitiminin ardından 1 Eylül itibarıyla kalıcı bir yapı olarak Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) faaliyete geçti. Yeni kurum, kilise bünyesinde cinsel şiddet mağdurlarının tanınma ve onarım süreçlerini devam ettirecek.

güncel vakalar ve toplumda yarattığı yankı:

Son yıllarda yeni vakaların açığa çıkması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkenin tanınmış din adamlarından Abbé Pierre hakkında 2024'ten itibaren ortaya atılan çok sayıda cinsel saldırı ve taciz iddiası, Emmaüs hareketi çevresinde yayımlanan raporda yer alan yedi kadının tanıklıklarıyla gündeme geldi; söz konusu tanıklardan birinin olaylarda 16-17 yaşlarında olduğu belirtildi.

Ayrıca Fransa'nın güneybatısındaki Notre-Dame de Bétharram Katolik okulunda yıllarca süren fiziksel ve cinsel şiddet iddiaları da bağımsız komisyon raporuyla tekrar kamuoyuna taşındı. Haziran ayında yayımlanan raporda okulda şiddete maruz kalanların sayısının 700 ile 1.500 arasında olabileceği tahmin edildi.

Genel tablo, hem geçmişin geniş kapsamlı bir sorgulanmasını hem de mağdurların yaşadıklarının tanınması ve onarımı yönünde kurumsal adımların sürdürülmesini gerektiriyor. INIRR'nin sağladığı tanıma ve tazminat mekanizmaları ile INIAVE'nin kalıcı yapısı, Fransa'da bu sürecin merkezinde yer alıyor.

FRANSA'DA KİLİSE TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE 44 MİLYON EURO ÖDENDİ