Denizli'de 31 projenin açılışı yapıldı, yeni yatırımların temelleri duyuruldu

Denizli'de toplu açılış ve temel atma töreni

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu katıldı. Gazi Bulvarı Merkez Kapalı Spor Salonu önündeki tören, kentteki yatırım ve hizmetlerin geniş bir panoramasını sundu.

Başkan Çavuşoğlu'nun mesajı:

Çavuşoğlu törende, göreve geldikleri ilk günden itibaren amaçlarının şehrin ve halkın mutluluğu olduğunu vurguladı. Şehrin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttıklarını belirterek, hizmetleri ayrım gözetmeden sunduklarını; kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle Denizli'yi her an yaşayan bir şehir haline getirdiklerini söyledi. Anlattığı etkinlikler arasında Lykos Yarı Maratonu, kentte ilk kez düzenlenen kitap fuarı ve Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği off-road yarışları yer aldı.

Çavuşoğlu ayrıca üretici desteklerine dikkat çekti ve geçtiğimiz aylarda 11 bin üreticiye 750 bin litre mazot desteği sağlandığını aktardı. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamını güçlendirmek için kurulan kreşler ve çocuk gelişim merkezlerinin önemine değinerek, bu ortak atmosferi solumanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Yeni projeler ve sosyal yatırımlar:

Başkan, Akkonak'ta yapılacak yüzme havuzu içinde kadınların kullanabileceği sosyal yaşam alanları; Karşıyaka Sosyal Konut Projesiyle hedeflenen 600 sosyal konut ve kentsel dönüşüm uygulamaları gibi birçok planın müjdesini verdi. Kuşpınar, Fatih ve Servergazi mahallelerinde sosyal konut projeleri yapılacağı, Kaleiçi Kapalı Pazar Yeri'nin yeniden dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Programda ayrıca Bağbaşı Sosyal Yaşam Merkezi, 850 araçlık Gürcan Kanto Otoparkı, Çardak'ta kreş, yüzme havuzu ve sosyal aktivite merkezi, Yunus Emre Koruluğu içinde skate park ve yöresel ürün pazarı gibi yatırımlar sayıldı. Acıpayam'da kurulacak yem tesisinin, üreticilerin ihtiyaç duyduğu makineleri sağlama ve ücretsiz kullanım imkânı sunma hedefi olduğu belirtildi.

Belediyenin sosyal belediyecilik modeline vurgu yapılarak, inşaat atıklarının geri kazanılacağı tesis, Yenişehir yürüyüş yolu ve bisiklet parkı gibi altyapı yatırımları da programda yer aldı. Kadınların öncelendiği, yalnızca kadınların giriş yapabileceği yaşam alanları ve sosyal ofisler gibi uygulamalar da planlandı.

Konuşmada projelerin bir kısmının 2027 yılında temellerinin atılacağı; kent meydanı, Kent Meclisi'nin yer alacağı yapı, eski Sümerbank alanında çarşı yenileme çalışmaları ve su fabrikasının yeniden değerlendirilmesi gibi hedeflerin bulunduğu ifade edildi. İlçelerde üretim yapan hemşehrilerin satış yapabileceği pazar alanları oluşturulacağı da belirtildi.

Özel'in katılımı ve projelerin büyüklüğü:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel törende, evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına planlanan spor tesisinin adının Zeyrek olarak verileceğini duyurdu. Özel, törende açılışı yapılan eserleri ve temel atılacak yatırımları değerlendirdi.

Özel tarafından açıklanan rakamlara göre açılışı yapılacak 31 proje için toplam maliyet 7,5 milyar lira, temeli atılacak projelerin toplamı 2,7 milyar lira ve müjdesi verilen 6 milyar liralık 20 proje ile birlikte toplam 68 yatırım ve 16,2 milyar lira yatırım hacmi ifade edildi.

Konuşmada ayrıca altyapı ve tarımsal destekler detaylandırıldı: 416 bin ton sıcak asfalt, 3 milyon metrekare beton parke, 540 kilometre sathi kaplama, çiftçilere dağıtılan 134 bin zeytin fidanı, 963 bin litre mazot desteği, 50 bin çuval yem, 750 üreticiye koyun-koç desteği, 2 milyon kilo gübre ve 13 bin öğrenciye düzenli beslenme çantası gibi kalemler tek tek sayıldı.

Tören, kent için planlanan geniş yatırım programını görünür kılarak hem açılışları hem de yeni projelerin temel atma aşamalarını bir arada sundu. Yetkililer, tamamlanan projelerin hızla işletmeye alınması ve müjdelerin bir an önce hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILAN YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KENTTEKİ YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU İSE AÇILIŞI YAPILAN PROJELERİN YANI SIRA YENİ PROJELERİN MÜJDESİNİ VERDİ.