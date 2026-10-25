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Marmaris'te sonbahar coşkusu yat yarışlarıyla iç içe oktoberfest

37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları ile eş zamanlı düzenlenen Marmaris Oktoberfest, üç gün boyunca kortejler, uluslararası gösteriler ve konserlerle coşku yarattı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te sonbahar coşkusu yat yarışlarıyla iç içe oktoberfest

Marmaris'te sonbahar ritmi oktoberfest ile yükseldi

Marmaris, turizm sezonunu uzatma amaçlı etkinliklerinden birini daha yaşadı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Marmaris Oktoberfest’26, 37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve üç gün boyunca yat limanını müzik, renkli kortejler ve uluslararası gösterilerle doldurdu.

Festival korteji ve gösteriler:

Etkinliklerin cuma ve cumartesi günleri Netsel Marina merkezli programlarla ilerlerken, 25 Ekim Pazar günü Yat Limanı boyunca dikkat çeken bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Anatolia Meydanı'ndan başlayan kortej, marşlar ve müzikle Yat Limanı'na ulaştı; renkli kostümler ve enerjik performanslar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Korteje; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Bülent Çelik, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, yat yarışçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserler ve gündelik atmosfer:

Yürüyüşün ardından sahne alan uluslararası animasyon grupları izleyicilere keyifli anlar sundu. Programda İtalyan grup Martucci Pop Ensemble ve alternatif rock grubu Kesmeşeker konserleri yer aldı; gün boyu müzik, dans ve eğlence eksik olmadı. Organizasyonları Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, Netsel Marina, Setur ve yat limanı işletmeleri üstlendi, festival Marmaris Belediyesi desteğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlikler, yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirerek kentin sonbahar takvimine hareket kattı; işletmelerin ve sahil bandının canlılığı korteje katılanlar tarafından olumlu karşılandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Ekim ayının son haftasında Marmaris, belki de Türkiye’de en yoğun etkinlik takvimine sahip destinasyonlardan biri haline geliyor. Oktoberfest, yat yarışları ve hemen ardından başlayacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla kentimizdeki hareketliliği sürdürüyoruz. Marmaris’in yalnızca yaz aylarında değil, yılın farklı dönemlerinde de yaşayan, üreten ve ziyaretçilerini ağırlayan bir kent olması için çalışıyoruz."

Sonuç olarak Oktoberfest’26, denizcilik etkinlikleriyle kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek Marmaris’in turizm sezonunu uzatma ve dört mevsim canlı bir destinasyon olma hedefini destekleyen etkinlikler arasında yer aldı.

37. MARMARİS ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI İLE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN MARMARİS OKTOBERFEST, RENKLİ...

37. MARMARİS ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI İLE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN MARMARİS OKTOBERFEST, RENKLİ KORTEJİ, ULUSLARARASI GÖSTERİ GRUPLARI VE KONSERLERİYLE YAT LİMANI’NA FESTİVAL COŞKUSU YAŞATTI. OKTOBERFEST’26, MARMARİS’TE SONBAHARIN RİTMİNİ BİR KEZ DAHA YÜKSELTTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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