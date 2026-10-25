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Son dakika golü sonrası sahaya inen çocuk taraftarlar güvenlik tarafından çıkarıldı

Kırıkkale FK'nin Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendiği maçta 90+3'te gelen golün sevinciyle bazı çocuk taraftarlar sahaya inince güvenlik müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:39

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son dakika golü sonrası sahaya inen çocuk taraftarlar güvenlik tarafından çıkarıldı

kırıkkale'de son dakikada gelen gol sonrası saha hareketliliği

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde, Kırıkkale FK evinde Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Başpınar Stadı'ndaki karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir ile bulduğu gol, tribünlerde büyük bir sevinç yarattı.

sahaya iniş ve güvenlik müdahalesi:

Golün ardından coşkunun etkisiyle ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden tribünden sahaya indi. Maç henüz devam ederken yaşanan bu iniş, kısa sürede saha hareketliliğine neden oldu. O anlarda, güvenlik görevlileri hızlıca müdahale ederek çocukları sahadan çıkarıp yeniden tribüne yönlendirdi.

maç atmosferi ve düzenin sağlanması:

Olay kısa sürede kontrol altına alınırken, karşılaşmanın sonucu değişmedi ve Kırıkkale FK'nın 3-1'lik galibiyeti tescillendi. Tribünlerdeki sevinç anları, saha güvenliği kurallarının hatırlatılması ve genç taraftarların organizasyonlarda daha dikkatli olması gereğini bir kez daha gündeme taşıdı.

KIRIKKALE FK&#039;NIN AYOS OSMANİYESPOR&#039;U 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, UZATMA DAKİKALARINDA GELEN...

KIRIKKALE FK'NIN AYOS OSMANİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, UZATMA DAKİKALARINDA GELEN ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN SEVİNÇLERİNE HAKİM OLAMAYAN ÇOCUK TARAFTARLAR, MAÇ DEVAM EDERKEN SAHAYA GİRDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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