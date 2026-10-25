Son dakika golü sonrası sahaya inen çocuk taraftarlar güvenlik tarafından çıkarıldı

kırıkkale'de son dakikada gelen gol sonrası saha hareketliliği

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde, Kırıkkale FK evinde Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti. Başpınar Stadı'ndaki karşılaşmanın son anlarında ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Christopher Jakob Aydemir ile bulduğu gol, tribünlerde büyük bir sevinç yarattı.

sahaya iniş ve güvenlik müdahalesi:

Golün ardından coşkunun etkisiyle ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar, karşılaşmanın bitiş düdüğünü beklemeden tribünden sahaya indi. Maç henüz devam ederken yaşanan bu iniş, kısa sürede saha hareketliliğine neden oldu. O anlarda, güvenlik görevlileri hızlıca müdahale ederek çocukları sahadan çıkarıp yeniden tribüne yönlendirdi.

maç atmosferi ve düzenin sağlanması:

Olay kısa sürede kontrol altına alınırken, karşılaşmanın sonucu değişmedi ve Kırıkkale FK'nın 3-1'lik galibiyeti tescillendi. Tribünlerdeki sevinç anları, saha güvenliği kurallarının hatırlatılması ve genç taraftarların organizasyonlarda daha dikkatli olması gereğini bir kez daha gündeme taşıdı.

KIRIKKALE FK'NIN AYOS OSMANİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, UZATMA DAKİKALARINDA GELEN ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN SEVİNÇLERİNE HAKİM OLAMAYAN ÇOCUK TARAFTARLAR, MAÇ DEVAM EDERKEN SAHAYA GİRDİ.