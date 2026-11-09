Hazırlıklar yoğun: Dusart'ın sistemiyle uyum sağlayıp maçlara en iyi şekilde başlamak istiyoruz

a milli kadın basketbol takımında hazırlıklar:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri 2. Turunda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak maçlar öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ve genel menajer Arzu Özyiğit açıklamalarda bulundu. Toplantıda hazırlık sürecinin seyri, yeni teknik kadro ve hedefler ele alındı.

yeni düzene adaptasyon süreci:

Kaptan Olcay Çakır Turgut, yeni başantrenör Frederic Dusart ile farklı bir sisteme alışma sürecinde olduklarını belirtti. Olcay, "Buradaki zorluk, bir yandan yeni bir koç ve tamamen yeni bir yöntem olması, diğer yandan da herkesin çok yorgun olması" diyerek, oyuncuların kulüp takımlarındaki farklı ritimler nedeniyle dönüşümlü bir uyum süreci yaşadıklarını vurguladı. Hazırlık döneminde şu ana kadar iki antrenman yaptıklarını, önlerinde birkaç antrenman daha bulunduğunu söyleyen kaptan, "En iyi şekilde hazır olup maçlarımıza başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, sürecin zorlayıcı olduğu ancak takımın deneyimli oyuncularının ve teknik ekibin birlikte hareket ederek bu süreci yönetmeye çalıştığı belirtildi.

hedefler ve milli takım ruhu:

Genel menajer Arzu Özyiğit ise milli takım görevine yeniden dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyiğit, yıllarca milli takım kaptanlığı yaptığını ve daha sonra olimpiyatlarda bu takımı yönetici olarak temsil ettiğini hatırlatarak, "Yıllar sonra bu görev bana tekrar geldi ve büyük bir mutlulukla vatanıma hizmet etmek için buradayım" dedi. Yeni hocayla başlayan kamp döneminin olumlu geçtiğini belirten Özyiğit, "Sonuç alarak önce Avrupa şampiyonası biletini almak istiyoruz, daha sonra madalya ve olimpiyat hedefimize odaklanmak istiyoruz" şeklinde hedefleri özetledi.

Özyiğit, yoğun maç takvimine rağmen oyuncuların milli takıma büyük bir özveriyle katıldığını vurguladı ve "Milli takım ruhu hiçbir zaman eksilmez" ifadelerini kullandı. Bir gün önce maç oynamış olmalarına, ağrı ve yorgunluklarına rağmen oyuncuların kampa gelerek çalıştıklarını, bunun takımın sorumluluk bilincini ve aidiyet duygusunu gösterdiğini söyledi. Basın toplantısında hem saha içi hazırlıkların hem de takım içi uyumun öncelikli olduğu tekrarlandı; milli takımın kısa vadeli hedefi elemelerde başarıyı yakalamak ve uzun vadede Avrupa ve olimpiyat hedeflerine yürümek olarak belirtildi.

OLCAY ÇAKIR TURGUT