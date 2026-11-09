Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Hazırlıklar yoğun: Dusart'ın sistemiyle uyum sağlayıp maçlara en iyi şekilde başlamak istiyoruz

Olcay Çakır Turgut, Frederic Dusart ile yeni sisteme adapte olduklarını, hazırlıkların iyi gittiğini ve maçlara en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:11

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 17:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlıklar yoğun: Dusart'ın sistemiyle uyum sağlayıp maçlara en iyi şekilde başlamak istiyoruz

a milli kadın basketbol takımında hazırlıklar:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri 2. Turunda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak maçlar öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda takım kaptanı Olcay Çakır Turgut ve genel menajer Arzu Özyiğit açıklamalarda bulundu. Toplantıda hazırlık sürecinin seyri, yeni teknik kadro ve hedefler ele alındı.

yeni düzene adaptasyon süreci:

Kaptan Olcay Çakır Turgut, yeni başantrenör Frederic Dusart ile farklı bir sisteme alışma sürecinde olduklarını belirtti. Olcay, "Buradaki zorluk, bir yandan yeni bir koç ve tamamen yeni bir yöntem olması, diğer yandan da herkesin çok yorgun olması" diyerek, oyuncuların kulüp takımlarındaki farklı ritimler nedeniyle dönüşümlü bir uyum süreci yaşadıklarını vurguladı. Hazırlık döneminde şu ana kadar iki antrenman yaptıklarını, önlerinde birkaç antrenman daha bulunduğunu söyleyen kaptan, "En iyi şekilde hazır olup maçlarımıza başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, sürecin zorlayıcı olduğu ancak takımın deneyimli oyuncularının ve teknik ekibin birlikte hareket ederek bu süreci yönetmeye çalıştığı belirtildi.

hedefler ve milli takım ruhu:

Genel menajer Arzu Özyiğit ise milli takım görevine yeniden dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyiğit, yıllarca milli takım kaptanlığı yaptığını ve daha sonra olimpiyatlarda bu takımı yönetici olarak temsil ettiğini hatırlatarak, "Yıllar sonra bu görev bana tekrar geldi ve büyük bir mutlulukla vatanıma hizmet etmek için buradayım" dedi. Yeni hocayla başlayan kamp döneminin olumlu geçtiğini belirten Özyiğit, "Sonuç alarak önce Avrupa şampiyonası biletini almak istiyoruz, daha sonra madalya ve olimpiyat hedefimize odaklanmak istiyoruz" şeklinde hedefleri özetledi.

Özyiğit, yoğun maç takvimine rağmen oyuncuların milli takıma büyük bir özveriyle katıldığını vurguladı ve "Milli takım ruhu hiçbir zaman eksilmez" ifadelerini kullandı. Bir gün önce maç oynamış olmalarına, ağrı ve yorgunluklarına rağmen oyuncuların kampa gelerek çalıştıklarını, bunun takımın sorumluluk bilincini ve aidiyet duygusunu gösterdiğini söyledi. Basın toplantısında hem saha içi hazırlıkların hem de takım içi uyumun öncelikli olduğu tekrarlandı; milli takımın kısa vadeli hedefi elemelerde başarıyı yakalamak ve uzun vadede Avrupa ve olimpiyat hedeflerine yürümek olarak belirtildi.

OLCAY ÇAKIR TURGUT

OLCAY ÇAKIR TURGUT

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ay-yıldızlılar Karadağ maçı için son provayı yaptı
images

Yozgat’ta sporda yeni hedef: atış poligonu açıldı, kamp merkezinin temeli atıldı
images

Alanya CEV finalleriyle spor turizmini sahada gösterdi
images

Güven ve hedefler ön planda: kadın milli takımı EuroBasket elemelerine hazırlanı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

Güven ve iş birliği ön planda: Suriye bakanı Yemen'e asker konuşlandırılmayacağını duyurdu

Yeşil bölge açıldı: cop31'de günlük 100 bin ziyaretçi hedefi

Başakşehir'de yol verme tartışması kaskla kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı