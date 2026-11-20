fuarın kent ekonomisine etkisi:

İzmir’de 17-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen NATO EDGE 2026 teknoloji fuarı, kentteki ulaşım ve hizmet sektörlerinde belirgin bir hareketlilik yarattı. Organizasyona yaklaşık 3 bin uluslararası katılımcı gelmesi ve toplam 284 teknoloji firmasının (bunların 30’u yerli) yer alması, fuar bölgesinde yoğun bir talep oluşturdu.

Etkinlik, özellikle havalimanı transferleri, otel ve eğlence mekânlarına yapılan ulaşım talepleriyle taksi seferlerine doğrudan yansıdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu canlılığın yalnızca taksi esnafını değil, lokanta, otel ve diğer hizmet sağlayıcılarını da olumlu etkilediğini vurguladı.

taksi verileri ve teknoloji altyapısı:

Oda yönetimi, fuar dönemi ile önceki üç günlük verileri karşılaştırarak ekonomik etkinin boyutunu ölçtüğünü açıkladı. Taksi Takip Merkezi verilerine göre, fuar süresince taksi esnafının iş hacminde yaklaşık %35-40 artış görüldü. Başkan Özkan, İzmir Şoförler Odası’nın Türkiye’de ilk olan teknolojik altyapı ve araç takip sistemine sahip olduğuna dikkat çekerek, bu sayede araç doluluk oranları ve günlük iş sayılarının merkezden izlenebildiğini belirtti.

Özkan, fuarın getirdiği hareketliliğin yolcu transferlerinden restoran ve eğlence mekânlarına yapılan yolculuklara kadar geniş bir alana yayıldığını, taksici esnafının büyük kısmının bu transferleri gerçekleştirdiğine şahit olduklarını söyledi ve esnafın ekonomik olarak rahatladığını ifade etti.

teşekkür ve gelecek beklentileri:

Başkan Özkan, İzmir’in fuar kenti kimliğinin yerel yönetimlerce desteklenmesinin önemine değinerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İZFAŞ yönetimine teşekkür etti. Özkan, fuar organizasyonlarının başarılı şekilde sürdürülmesinin, firmaların şehre gelmeye devam etmesi açısından şart olduğunu ve bunun İzmir ile esnaf için sürdürülebilir bir canlılık sağlayacağını belirtti.

İzmirli taksiciler fuarlardan memnun