Migros yerli üretimde yeni bir eşik geçti:

Migros, Migros ve Anadolu Lezzetleri markalı bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerinin tamamını yüzde 100 yerli mahsul olarak tedarik etme hedefine ulaştı. Şirketin bu kararı, tüketicilere yerli ürün güvencesi sunmanın yanı sıra Türkiye tarımının üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Üretici iş birlikleri ve destek mekanizmaları:

Migros, farklı il ve bölgelerde valilikler, ilgili kamu kurumları, üretici birlikleri, kooperatifler ve yerel üreticilerle kurduğu iş birlikleriyle üretimi planlı hale getiriyor. Şirket, alım garantisi, eğitim ve teknik destek gibi uygulamalarla üretimin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bugün şirket; 50'den fazla ilde faaliyet gösteren 300'den fazla yerel tedarikçi ve 60'ı aşkın kooperatif ile iyi tarım ve rejeneratif tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için çalışıyor.

Bölgesel ürün çeşitliliği ve örnekler:

Migros, farklı yörelerin öne çıkan yerel ve coğrafi işaretli ürünlerini raflara taşıyor. Buna örnek olarak Kayseri’nin yerli yeşil mercimeği, Diyarbakır’ın Karacadağ pirinci ve kırmızı mercimeği, Mardin’in bulguru, Bafra’nın pilavlık pirinci, Erzurum’un İspir fasulyesi, Edirne’nin İpsala pirinci, Balıkesir’in Gönen baldo pirinci ve Niğde’nin barbunyası sayılabilir. Bu çeşitlilik, hem bölgesel üretimin değer kazanmasını hem de tüketicilerin yerel lezzetlere erişimini kolaylaştırıyor.

Sözleşme, sorumluluk ve tüketici güveni:

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur şu ifadeleri kullandı: "Bir gıda perakendecisi olarak bizim sorumluluğumuz yalnızca bugünün ürününü tedarik etmek değil, yarının tarımsal üretiminin devamlılığına da katkıda bulunmak. Bunun için ülkemizde yetişen ürünlerin üretimini artırarak hem Türk tarımına ve üreticimize daha fazla değer oluşturmayı hem de ithalatı olan ürünlerin giderek daha fazla yerli üretimle karşılanmasına katkı sağlıyoruz." Baydur, şirketin il il gezerek doğru ürünü doğru coğrafyada ürettirebilmek ve üretimi doğru tekniklerle artırmak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların sonucunda verilen sözün tutulduğunu vurguladı.

Firma, uygulamaya alınan bu modelle tüketicilerin paketlerin arkasına bakmadan yüzde 100 yerli bakliyat, pirinç ve bulgur ürünlerine güvenle ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda yerli üretimin güçlenmesiyle ithalata bağlı ürünlerin yerli üretimle ikame edilmesi ve çiftçinin daha öngörülebilir koşullarda üretim yapması amaçlanıyor.

MİGROS, BAKLİYAT, PİRİNÇ VE BULGUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 100 YERLİ MAHSUL HEDEFİNE ULAŞTI. ŞİRKET, BU HEDEFLE HEM TÜKETİCİLERİNE YERLİ ÜRÜN GÜVENCESİ SUNUYOR HEM DE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNE DESTEK VERİYOR.