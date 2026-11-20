Mut pazarında saha çalışması verileri kayıt altına aldı

Saha ziyareti ve veri toplama:

Mersin'in Mut ilçesinde, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından pazar yerinde TÜİK kapsamında saha çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırasında pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılarak pazarın güncel tarımsal üretim ve fiyat bilgileri kayda geçirildi.

Üreticilere verilen teknik destek:

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ziyaretlerde üreticilerle üretim planlaması, tarımsal faaliyetler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüşmeler yürüttü. Bu görüşmeler sırasında üreticilere çeşitli konularda teknik bilgilendirmeler yapılarak uygulamaya dönük öneriler aktarıldı.

Yürütülen saha çalışmasının hedefi, tarım politikalarının oluşturulmasında ve ülkenin tarımsal istatistik altyapısının güçlendirilmesinde kullanılacak doğru ve güvenilir veri sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, elde edilen bilgilerin ilgili kurumlarca analiz edilerek politika üretim süreçlerine temel olacağını belirtti.

MUT İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ TARAFINDAN CUMA PAZAR YERİNDE TÜİK KAPSAMINDA SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.