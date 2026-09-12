Maltepe TOKİ'de UKOME kararı uygulanmayınca binler toplu ulaşımdan mahrum kaldı

Maltepe TOKİ sakinleri toplu ulaşımdan mahrum kaldı

İstanbul’un Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi Özmen Sokak’ta yer alan TOKİ konutlarında yaşayan, çoğunluğu şehit yakını, gazi, hasta ve öğrenci olan hak sahipleri, UKOME kararına rağmen minibüs çalışma izinleri verilmediği için günlük ulaşımda büyük zorluk yaşıyor. Toplam 7 etap halinde dağılan ve yaklaşık 4.100 hak sahibinin bulunduğu yerleşimde, teslimlerin başladığı Şubat ayından bu yana bölgeye İBB kaynaklı hiçbir toplu taşıma aracı yönlendirilmediği bildiriliyor.

Minibüs esnafı araçlarını çalışmaya hazır hale getirmiş, sigorta, vergi ve bakım giderlerini karşılamış olmasına rağmen İBB’nin onay sürecini uzatması hem esnafı hem de mahalleliyi mağdur ediyor. Hak sahipleri, dik yokuşlu yollar nedeniyle en yakın duraklara ulaşmak için gündüz sıcağında 35–40 dakika yürümek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Hak sahiplerinin talepleri:

Birinci Etap hak sahibi Gökmen Yavuz, bölgenin fiziki koşullarına dikkat çekerek, "Toplam burada 4.100 hak sahibi var. Şubat ayından beri teslimler başladı. Bir ulaşım sorunumuz var. Toplam 7 etap var. 7. etap da tepede. Minibüs duraklarına kadar yarım saatlik bir mesafe var. O mesafe süresinde insanlar tabii burada yaşlısı var, engellisi var; her türlü sıkıntı çekiyorlar. Ne otobüs ne minibüs var. Ulaşımın gelmesi, insanların mağduriyetten kurtulması gerekiyor. Sesimizi artık yetkililer duysun. Buraya bir an evvel ulaşımı sağlasınlar. Otobüs, minibüs seferlerini koysunlar. İnsanlar da mağdur olmasınlar." dedi.

Hak sahipleri, imza kampanyaları ve dilekçelere rağmen izinlerin gecikmesinden yakınıyor ve yetkililerden bir an önce uygulamaya dönük adım atılmasını istiyor.

Günlük yaşam, sağlık ve eğitim üzerinde etkileri:

Üçüncü Etap sakini Elif Küçükabacı, sabah erken saatlerde evden çıktığını ve akşam geç saatlerde döndüğünü anlattı. Işıkların yanmaması ve bölgenin ıssız olması nedeniyle geç saatlerde taksiye binmek zorunda kaldığını söyleyen Küçükabacı, okullar açıldığında sorunların daha da büyüyeceğini vurguladı.

Celalettin Şahin, "Yolu bahane ettiler, yol yapıldı. İmza, imza dediler. İmzaları attık. İBB bizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. Bugüne kadar en son milletin sabrını taşırdı. Başka çare kalmadı. Hastaneye gidemiyoruz, alışverişe gidemiyoruz. Sıcağın altında tam 35-40 dakika yol yürümek zorunda kalıyoruz. Millete burada zulüm ettirmesinler, bu sıcakta millete işkence ettirmesinler. Millete toplu ulaşımı bir an önce sağlasınlar." şeklinde tepki gösterdi.

Yedinci Etap hak sahibi Duygu Karaman, en uzak noktada oturduğunu ve küçük çocuğuyla her gün zorlu bir yürüyüş yaptığını belirtti. Beşinci Etap sakini 61 yaşındaki Özdağ Aksüt ise ameliyatlı olduğunu, komşusunun kanser tedavisi gördüğünü ve taksi kullanımının ek maliyet getirdiğini söyledi. Öğrenci Mert Tüfekci de okula yetişebilmek için sabah saat 6.30'da kalkmak zorunda kaldığını, bunun derslerine ve dinlenmesine olumsuz yansıdığını aktardı.

Mahalle sakinleri, ulaşımın sağlanmaması halinde hem günlük yaşamın hem de sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin olumsuz etkilendiğini, özellikle yaşlı, engelli ve hastaların durumunun daha kritik olduğunu vurguluyor. İmzalar toplandığı, dilekçeler yazıldığı halde uygulamaya geçilmemesinin yarattığı mağduriyetin sonlandırılması için yetkililerden somut adımlar bekleniyor.

İSTANBUL’UN MALTEPE İLÇESİNDEKİ TOKİ KONUTLARINDA YAŞAYAN ÇOĞUNLUĞU ŞEHİT YAKINI, GAZİ, HASTA VE ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN BİNLERCE VATANDAŞ, UKOME KARARINA RAĞMEN VERİLMEYEN ÇALIŞMA İZİNLERİ YÜZÜNDEN TOPLU TAŞIMADAN MAHRUM KALARAK DİK YOKUŞLARDA 40 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ ÇİLESİ ÇEKİYOR.