Çatıksu'da imeceyle 4 kilometrelik içme suyu hattı hizmete girdi

çalışmanın kapsamı:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde içme suyu ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında yaklaşık 4 kilometrelik yeni isale hattı döşenerek köyün su deposuna düzenli su verilmesi sağlandı.

İş, İl Özel İdaresi ile köy muhtarlığının koordinasyonunda yürütüldü; teknik uygulama, malzeme temini ve saha çalışmaları yerel katılım ve denetimle gerçekleştirildi. Yapılan hat, bölgedeki mevcut altyapının güçlendirilmesi ve köy nüfusunun sürekli içme suyu erişiminin temin edilmesine yönelik olarak planlandı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Hattın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programa Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda dualar edildi ve projenin köy yaşamına sağlayacağı katkılar vurgulandı.

yol haritası ve beklentiler:

Vali Mustafa Eldivan, çalışmaların imece ve devlet-vatandaş iş birliğiyle tamamlandığını belirterek, "Güzel bir imeceyle, devlet-vatandaş iş birliğiyle bugün itibarıyla suyumuzu akıttık." ifadelerini kullandı. Eldivan ayrıca, "İnşallah önümüzdeki dönemde Adabaşı ve Konursu köylerimizin de içme suyu problemlerini çözdüğümüzde Bayburt’ta artık içme suyu altyapısı yenilenemeyecek, geliştirilemeyecek ve suyu olmayan herhangi bir köyümüz kalmayacak" sözleriyle bölgedeki diğer köylere yönelik çalışmaların da süreceğini aktardı.

Projenin tamamlanmasıyla Çatıksu köyünde günlük su temini ve hijyen koşullarında iyileşme bekleniyor; yetkililer benzer iş birliklerinin diğer köylerde de yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

ÇATIKSU KÖYÜNDE 4 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI TAMAMLANDI