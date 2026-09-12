Van semalarında kısa süreli hortum ve rüzgarın yarattığı tedirginlik

Van'da hortum ve rüzgarın izleri

Dün akşam saatlerinde Van semalarında kısa süreli bir hortum oluştu. Kısa süreli gözlemin ardından kentte rüzgar etkisini artırdı ve zaman zaman şiddetini yükseltti. Olay, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve kent genelinde hava koşulları gündem oldu.

vatandaşların gözlemleri ve kayıtları:

Semalarda oluşan hortum ve devamındaki rüzgar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından izlendi. Birçok kişi, meydana gelen atmosferik hareketliliği cep telefonlarıyla kaydetti ve kısa videolarla anı belgeledi. Kayıtlar, hortumun kısa süreli ama görsel olarak etkileyici olduğunu gösteriyor.

rüzgarın kent hayatına etkisi:

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması nedeniyle bazı vatandaşlar tedirginlik yaşadı; sokaklarda ve açık alanlarda bulunanlar tedbirli davranmaya çalıştı. Kent genelinde yaşanan bu hava olayı, Van'da akşam saatlerinin seyrini değiştirdi ve gökyüzünde dikkat çeken görünümler oluşturdu.

Gözlemler ve vatandaş kayıtları, hortumun kısa süreli olduğu ve ardından rüzgarın ön plana çıktığını net şekilde ortaya koydu. Oluşan görüntüler, bölgedeki hava hareketlerinin yerel ölçekte nasıl algılandığına dair somut örnekler sundu.

Halk arasında oluşan tedirginlik, olayın doğrudan gözlemlenmesine ve görsel belgelenmesine yol açtı; bu görüntüler, kentteki akşam atmosferini basit bir meteorolojik olaydan ziyade görsel bir olaya dönüştürdü.

VAN’DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE KISA SÜRELİ HORTUM GÖRÜLMESİNİN ARDINDAN ETKİLİ OLAN RÜZGAR, KENTTE HAREKETLİ ANLARA NEDEN OLDU.