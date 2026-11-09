Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2751 +0,71%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.632,77 +0,90%
EUR/USD 1,1207 +0,57%
Brent Petrol 93,48 -4,92%
--°

Özlem Çerçioğlu'ndan 10 kasım için hazırlanan videoyla anma

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Kasım anısına hazırlanan videoyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı; paylaşım beğeni topladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 20:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Özlem Çerçioğlu'ndan 10 kasım için hazırlanan videoyla anma

Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde özel olarak hazırlattığı videoyla anma mesajı paylaştı.

Hazırlanan kısa videoda, Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan saygı ve minnet vurgulandı. Paylaşım sosyal medyada vatandaşların ilgisini çekti ve yüzlerce beğeni aldı.

Videoda öne çıkan ifadeler:

Başkan Çerçioğlu videoda şu sözlere yer verdi: "Bir ülke için bir ömür veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğünün 88. yıl dönümünde; saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz".

Mesaj, Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

vatandaşlardan gelen tepkiler:

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda kullanıcılar, anma videosunun duygusunu ve kısa anlatım biçimini överek beğeni belirtti.

Çerçioğlu'nun bu tür anma paylaşımları, yerel yönetimlerin toplumun ortak belleğine verdiği önemi göstermeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN 10 KASIM’A ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN 10 KASIM’A ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ Özel Medikal Hospital'de 401 çalışanın talepleri hastane kapısında
images

Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı
images

Alanya’da özel bireyler için haftalık binicilik programı
images

Gönüllüler mini Atatürk büstlerini el emeğiyle renklendirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ Özel Medikal Hospital'de 401 çalışanın talepleri hastane kapısında

Antalya valiliği pavilyonu COP31'de yerel gıda ve sürdürülebilirlik gündemi

Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı

Karadeniz cephesinde ortak hareket: Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz güvenliğini güçlendiriyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı