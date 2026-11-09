Özlem Çerçioğlu'ndan 10 kasım için hazırlanan videoyla anma

Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde özel olarak hazırlattığı videoyla anma mesajı paylaştı.

Hazırlanan kısa videoda, Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan saygı ve minnet vurgulandı. Paylaşım sosyal medyada vatandaşların ilgisini çekti ve yüzlerce beğeni aldı.

Videoda öne çıkan ifadeler:

Başkan Çerçioğlu videoda şu sözlere yer verdi: "Bir ülke için bir ömür veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzlüğünün 88. yıl dönümünde; saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz".

Mesaj, Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

vatandaşlardan gelen tepkiler:

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda kullanıcılar, anma videosunun duygusunu ve kısa anlatım biçimini överek beğeni belirtti.

Çerçioğlu'nun bu tür anma paylaşımları, yerel yönetimlerin toplumun ortak belleğine verdiği önemi göstermeye devam ediyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN 10 KASIM’A ÖZEL VİDEOLU PAYLAŞIM