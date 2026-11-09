Türkiye ve Özbekistan arasında çevresel iş birliğine yönelik mutabakat imzalandı

Görüşmenin ayrıntıları:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede "Türkiye–Özbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptının kapsamı:

Mutabakat zaptı çerçevesinde, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, doğal varlıkların ve korunan alanların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi gibi konularda ortak projeler yürütüleceği bildirildi.

Ayrıca zaptın, çölleşme ve arazi bozulmasıyla mücadele, tehlikeli atıklar dahil atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve çevre eğitimi gibi başlıklarda iş birliğini kapsadığı belirtildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE, "TÜRKİYE – ÖZBEKİSTAN ÇEVRENİN KORUNMASI ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI" İMZALANDI.