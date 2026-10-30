Galatasaray Konya'da öne geçti: ilk yarı 2-0

galatasaray konya'da ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray ataklarını dakikalar içinde net pozisyonlara çevirirken, ev sahibi Konyaspor aradığı tepkiyi bulamadı.

ilk yarının öne çıkan anları:

Maçın başında iki ekip de kontrollü bir oyuna başladı. 2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası dışından Batrakov'un şutu auta gitti. 6. dakikada Leao, Yunus'un ara pasıyla kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldı; şutunu Bahadır kornere çeldi.

Galatasaray 12. dakikada öne geçti: Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Osimhen'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu. 28. dakikada Sara'nın kullandığı korner sonrası gelişen atakta Batrakov'un pasını iyi değerlendiren Yunus Akgün ceza sahası dışından sert bir şutla topu filelere gönderdi; skor 0-2 olarak kayıtlara geçti.

İlerleyen dakikalarda Konyaspor atakları tehlike yaratsa da Eren Elmalı'ya çarpan bir kafa vuruşunda kaleci Uğurcan çizgide müdahale etti; Muleka'nın bir kafa vuruşu ise direğe çarparak auta çıktı. İlk yarının son anlarında Leao'nun ara pasında Osimhen'in şutu kaleci Deniz tarafından kornere gönderildi.

kadrolar, hakemler ve notlar:

Karşılaşmanın hakemleri Cihan Aydın, Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum olarak listelendi. İlk yarı boyunca kaydedilen goller Osimhen (12') ve Yunus Akgün (28') adına yazıldı. Sarı kartlar ise Galatasaray'dan Sara ile Konyaspor'dan Deniz Türüçe verildi.

Konyaspor'un ilk 11'i: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 39), Andzouana, Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Dompe, Muleka. Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leao, Batrakov, Yunus Akgün, Osimhen.

İlk yarı, Galatasaray'ın etkili hücum organizasyonları ve gol fırsatlarını değerlendirmesiyle tamamlandı; ikinci yarıda Konyaspor'un oyunu dengelemeye çalışması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.