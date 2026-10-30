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Gençlik yüzyılına çağrı: devlet gençleri hedef alan örgütlere hukukla karşı koyacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara buluşmasında gençleri hedef alan suç örgütleriyle hukuk içinde kararlı mücadele edeceğini ve gençliğin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Elif Demir

Gençlik yüzyılına çağrı: devlet gençleri hedef alan örgütlere hukukla karşı koyacak

Gürlek'in gençlik vurgusu ve adalet taahhüdü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Gençlik Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gençlere yönelik koruma ve yönlendirme taahhüdünü yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini gençlere ileten Bakan Gürlek, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü anarak şehit ve gazilere rahmet, minnet ve şükran söyledi.

Bakan Gürlek, gençlerin siyasetin yalnızca saha elemanı değil, fikir üreten ve Türkiye Yüzyılı'na yön veren merkezi bir güç olduğunu belirtti. Konuşmasında gençlere duyduğu güveni sık sık vurgulayan Gürlek, gençlerin geçmişi tekrar etmek yerine temel değerleri çağın diliyle geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Gençlere sorumluluk çağrısı:

Gürlek, gençlere yönelik mesajında onların bu teşkilatın yenilenen dili, yükselen enerjisi ve geleceğe uzanan iradesi olduklarını söyledi. Gençlerin siyasette yer açılması için beklememesi, çalışarak ve birikimiyle o yeri kendilerinin inşa etmesi gerektiğini vurguladı. Sizlerden beklediğimiz; bu davanın temel değerlerini anlayarak, koruyarak ve geliştirerek çağın diliyle yarınlara taşımanızdır sözleriyle gençlerin aktif rolünü öne çıkardı.

Bakan, makam veya unvan arayışına değil, üstlenilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye odaklanılması gerektiğini belirtti ve rekabetin yerini dayanışmanın alması gerektiğini söyledi. Tarihten dersler çıkarılması gerektiğini hatırlatan Gürlek, geçmişte toplumu ayrıştırmaya yönelik çabaların zararlarına dikkat çekti.

Suç ve tehlikelerle mücadele önceliği:

Toplantıda suç örgütlerine ve gençleri hedef alan teşebbüslere karşı devletin kararlı duruşuna değinen Bakan Gürlek, suçun olduğu yerde hukukun işleyeceğini ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirtti. Gençlerin bahisçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin, çıkar çevrelerinin ve sosyal medya odaklı zararlı grupların etkisine teslim edilmeyecek kadar değerli olduğunu vurguladı.

Gürlek, gençlerin teknolojik alanda öne çıkmasının önemine dikkat çekti ve gençleri TEKNOFEST ruhuna uygun olarak uzay, roket, robotik, yapay zekâ, uydu ve uçak teknolojileri gibi alanlarla ilgilenmeye çağırdı. Dijital platformların gençleri zihnen hapsettiği uyarısında bulunan bakan, bu konuda da kapsamlı mücadele yürütüleceğini söyledi.

Terörle mücadelenin ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Gürlek, terörün yalnızca canları değil gençlerin zamanını, ülkenin imkânlarını ve ortak geleceğini de çaldığını ifade etti. Bu hedefin, gençleri karanlık hesaplara kurban etmeme iradesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin korunması gerektiğine dair sözlerini sürdüren Gürlek, alkol, uyuşturucu ve kumar gibi risklere karşı uyarıda bulunarak bir tek gencimizi bile kaybedecek lüksümüz yoktur

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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