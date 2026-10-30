Yenilenen Atatürk spor salonu sporculara ve gençlere hazır

yenileme çalışmaları tamamlandı:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Spor Salonu, yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları sonrası sporcuların ve gençlerin kullanımına hazır hale getirildi. Yapılan müdahalelerle salonun fiziki koşulları yenilenerek daha güvenli ve verimli bir antrenman ortamı oluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında salonun zemini ve duvarları yenilenirken, soyunma odaları ile hakem odaları da elden geçirildi. Bu düzenlemeler hem günlük antrenmanlar hem de farklı branşlarda düzenlenecek müsabakalar için salonun kullanım kalitesini artırmayı hedefliyor.

altyapı ve gençlere yönelik hedefler:

Proje, Kayseri'de spor altyapısını güçlendirmek, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla planlandı. Yenilenen salonun, sporcuların hazırlık süreçlerini daha konforlu şartlarda sürdürmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Atatürk Spor Salonu, antrenörler, hakemler ve genç sporcular için hizmet vermeye hazır hale getirildi. Salon, kentteki spor faaliyetlerinin çeşitlenmesine ve düzenlenecek faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesine imkan tanıyacak şekilde düzenlendi.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ATATÜRK SPOR SALONU, GERÇEKLEŞTİRİLEN BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SPORCULARIN VE GENÇLERİN KULLANIMINA HAZIR HALE GETİRİLDİ.