Galatasaray-göztepe maçında var koltuğuna Pawel Malec oturdu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray ile Göztepe mücadelesinde video yardımcı hakem olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec görevlendirildi. Karşılaşma RAMS Park'ta bugün saat 21.30'da başlayacak.

maç ve hakem kadrosu:

Sahadaki merkezi hakem Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcı hakemleri olarak Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara atandı. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş.

var düzenlemesi ve görev dağılımı:

Video yardımcı hakem koltuğunda Pawel Malec otururken, AVAR görevini Özer Özden üstlenecek. Atanan kadro, maç öncesi açıklanan resmi listeyle bildirildi.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ VAR'I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)