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Galatasaray ilk yarıda Batrakov'la üstünlüğü yakaladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart karşısında ilk yarıyı Aleksey Batrakov'un 11. ve 15. dakikalarındaki golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 21:49

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 22:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galatasaray ilk yarıda Batrakov'la üstünlüğü yakaladı

maç özeti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Stuttgart'ı konuk etti. İlk yarı Galatasaray 2-0 Stuttgart üstünlüğüyle tamamlandı; her iki gol de Aleksey Batrakov tarafından, dakikalar 11 ve 15'te kaydedildi.

ilk yarı dakikalar:

8. dakikada Hendriks’in sol taraftan ortasında Leweling’in önünde kalan top iki direğe de çarparak oyun alanına döndü; savunmada Lemina tehlikeyi uzaklaştırdı. 11. dakikada Sallai’nin sağ taraftan içeriye çevirdiği top savunmadan döndü ve Batrakov’un sert vuruşunda kaleci Fabian Bredlow’un parmaklarına, ardından üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 15. dakikada Davinson Sanchez’in dikine pasına iyi hareketlenen Batrakov, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-0’a taşıdı. 42. dakikada Deniz Undav’ın pasında sol tarafta topla buluşan Führich’in plase vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi. 44. dakikada Batrakov’un pasında Barış’ın arka direğe açtığı topa Osimhen’in şutunda savunma müdahalesiyle top kornere çıktı.

kadrolar ve notlar:

Stat: RAMS Park
Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Ian Hussin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen. Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Bitshiabu, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Deniz Gül, Rafael Leao. Teknik Direktör: Okan Buruk.

Stuttgart: Fabian Bredlow, Ramon Hendriks, Julian Chabot, Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling, Grischa Prömel, Atakan Karazor (Yanik Spalt dk. 18), Chris Führich, Ermedin Demirovic, Bilal El Khannous, Deniz Undav. Yedekler: Marius Funk, Dennis Seimen, Ameen Al Dakhil, Luca Jaquez, Lorenz Assignon, Dzenan Pejcinovic, Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Finn Jeltsch, Jarzinho Malanga. Teknik Direktör: Sebastian Hoeness.

Goller: Aleksey Batrakov (dk. 11 ve 15) (Galatasaray).
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Atakan Karazor, Deniz Undav, Yanik Spalt (Stuttgart).

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MÜSABAKASINDA GALATASARAY, ALMAN EKİBİ STUTTGART’I KONUK EDİYOR....

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MÜSABAKASINDA GALATASARAY, ALMAN EKİBİ STUTTGART’I KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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