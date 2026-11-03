Göztepe U19'in UEFA Gençlik Ligi serüveni Bornova'da noktalandı

maç özeti:

Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi ikinci tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar U19 ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaştı. İzmir ekibi sahaya Tolga, Şerafettin, Ibrahim Karembe, Ege, Berke, Kaan, Yusuf Ali, Boran, Berke, Necat ve Ruan Gabriel ilk 11'iyle çıktı. AZ Alkmaar ise Nick Homan, Latrell Aken, Andrea Natali, Kevin van Ouytsel, Eliav Adjedj, Hessel de Wit, Adam Ouaziz, Julian Sijbrands, Chavarello Hellings, Gijs Groot ve Senna van Elst ilk 11'iyle maça başladı.

Karşılaşma, Göztepe'nin hızlı başlangıcıyla şekillendi; 12. dakikada Necat ile ev sahibi ekip öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda AZ Alkmaar oyunu dengelemeye başladı ve 28. dakikada Adam Ouaziz ile skoru eşitledi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında denge tam olarak bozuldu ve 75. dakikada Andrea Natali takımını öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde skorda değişiklik olmadı ve Göztepe U19 sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk maçta Hollanda'da alınan 3-1 yenilgiyle birlikte tur atlayan ekip AZ Alkmaar oldu.

kritik anlar ve değerlendirme:

Göztepe'nin erken golü moral vermesine rağmen, ev sahibi ekip ikinci yarıda oyun kontrolünü koruyamadı. AZ Alkmaar'ın 28. dakikadaki eşitliği sonrası rakip daha organize hücumlar geliştirdi ve oyunun akışını lehine çevirdi. 75. dakikada gelen Natali golü ise maçın kırılma anı olarak öne çıktı.

İki maç sonunda skorlar toplamında AZ Alkmaar'ın üstünlüğü belirgin oldu; iki karşılaşmanın birleşik sonucuyla turu geçen taraf AZ Alkmaar (toplam 5-2) oldu. Göztepe U19 için son maç, genç oyuncuların uluslararası tecrübe kazanması açısından önemli bir sınav niteliğindeydi ancak turnuvaya veda edildi.

GÖZTEPE U19, UEFA GENÇLİK LİGİ İKİNCİ TUR RÖVANŞINDA HOLLANDA TEMSİLCİSİ AZ ALKMAAR U19’A İZMİR’DE 2-1 MAĞLUP OLARAK TURNUVAYA VEDA ETTİ.