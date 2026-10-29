Dolar 49,8335 +0,06%
Euro 55,5842 +0,01%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,57 -0,38%
EUR/USD 1,1133 -0,21%
Brent Petrol 109,73 -1,71%
--°

Galibiyet tek gündemimiz: Elazığspor Kastamonu deplasmanına odaklandı

Elazığspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, Kastamonuspor maçı öncesi sadece galibiyeti hedeflediklerini ve Kemal'in sakatlık sürecini değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Galibiyet tek gündemimiz: Elazığspor Kastamonu deplasmanına odaklandı

Elazığspor'da hedef net

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi açılan dev Türk bayrağıyla moraller yükseltildi.

Son maçtan çıkarılan dersler:

Teknik Direktör Serdar Bozkurt, geçtiğimiz haftaki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde takımın maçı zorlaştıran taraf olduğunu söyledi. 4-1 öne geçmelerine rağmen çok sayıda önemli fırsat kaçırıldığını, 4-2 olduktan sonra da gol fırsatlarının değerlendirilemediğini belirtti. Bozkurt'a göre oyunun genel seyri 4-3'lük skorla açıklanamayacak kadar farklıydı; takım oyununda bir sorun yok ama yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklandı ve bu konular oyuncularla konuşuldu.

Bozkurt, rakip değerlendirmesinde Kastamonuspor'un daha önce karşılaştıkları takımlara benzediğini ancak iç sahada daha iyi oynayan ve sonuç alabilen bir ekip olduğunu vurguladı. Bu nedenle hazırlıklarını rakibin güçlü yönlerini dikkate alarak sürdürdüklerini söyledi.

Kemal'in tedavi süreci ve kadro durumu:

Takımdan ayrı bulunan Kemal'in durumuna da değinen Bozkurt, oyuncunun ağrılarının devam ettiğini anlattı. Yapılan tedaviye rağmen sahada koşu yaptığında ağrılarının sürdüğünü, sakatlık bölgesinde ödem ve kıkırdaklarla ilgili bir sorun tespit edildiğini ve bu yüzden sürecin zaman aldığını aktardı.

Son olarak Bozkurt, takımın hazırlıklarının net bir hedef doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, kazanmak dışında bir düşünceleri olmadığını söyledi. Teknik heyet ve oyuncuların amacı pazar günü galibiyet alıp Elazığ'a bu sonuçla dönmek.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK cumhuriyet coşkusuyla Erzurumspor sınavına hazırlandı
images

Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi
images

Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi
images

Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek