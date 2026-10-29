Galibiyet tek gündemimiz: Elazığspor Kastamonu deplasmanına odaklandı

Elazığspor'da hedef net

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenman öncesi açılan dev Türk bayrağıyla moraller yükseltildi.

Son maçtan çıkarılan dersler:

Teknik Direktör Serdar Bozkurt, geçtiğimiz haftaki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde takımın maçı zorlaştıran taraf olduğunu söyledi. 4-1 öne geçmelerine rağmen çok sayıda önemli fırsat kaçırıldığını, 4-2 olduktan sonra da gol fırsatlarının değerlendirilemediğini belirtti. Bozkurt'a göre oyunun genel seyri 4-3'lük skorla açıklanamayacak kadar farklıydı; takım oyununda bir sorun yok ama yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklandı ve bu konular oyuncularla konuşuldu.

Bozkurt, rakip değerlendirmesinde Kastamonuspor'un daha önce karşılaştıkları takımlara benzediğini ancak iç sahada daha iyi oynayan ve sonuç alabilen bir ekip olduğunu vurguladı. Bu nedenle hazırlıklarını rakibin güçlü yönlerini dikkate alarak sürdürdüklerini söyledi.

Kemal'in tedavi süreci ve kadro durumu:

Takımdan ayrı bulunan Kemal'in durumuna da değinen Bozkurt, oyuncunun ağrılarının devam ettiğini anlattı. Yapılan tedaviye rağmen sahada koşu yaptığında ağrılarının sürdüğünü, sakatlık bölgesinde ödem ve kıkırdaklarla ilgili bir sorun tespit edildiğini ve bu yüzden sürecin zaman aldığını aktardı.

Son olarak Bozkurt, takımın hazırlıklarının net bir hedef doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, kazanmak dışında bir düşünceleri olmadığını söyledi. Teknik heyet ve oyuncuların amacı pazar günü galibiyet alıp Elazığ'a bu sonuçla dönmek.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT