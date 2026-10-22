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Gambiyalı bakanın Ankara ziyareti askerî törenle karşılandı

Yaşar Güler, Ankara'da Gambiya Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof'u askerî törenle karşıladı; görüşmede Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gambiyalı bakanın Ankara ziyareti askerî törenle karşılandı

resmî karşılama

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Gambiya Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof'u askerî törenle karşıladı.

ikili görüşme:

Karşılama töreninin ardından bakanlar baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

ziyaretin önemi:

Resmî ziyaret, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin sürdürülmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından diplomatik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, RESMÎ DAVETLİSİ OLARAK ANKARA’YA GELEN GAMBİYA SAVUNMA BAKANI...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, RESMÎ DAVETLİSİ OLARAK ANKARA’YA GELEN GAMBİYA SAVUNMA BAKANI BABOUCARR OUSMAİLA JOOF İLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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