Bayrağı yerde öpüp başına koyan liseli kaymakamlıkta tebrik edildi

olay ve kabul:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen bayrak yürüyüşü sırasında yere düşen Türk bayrağını yerden alıp öperek başına koyan öğrenci, protokol tarafından makamda kabul edildi. Öğrencinin davranışı sosyal medyada ve yerel çevrede dikkat çekti.

Davranışı gösteren Muhammed Harun Orhan, Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olarak etkinlikte bulundu. O anlar sırasında öğrenciye yönelik takdir ve ilgi, yürüyüş sırasında sergilenen saygı vurgusunu yeniden gündeme taşıdı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Muhammed Harun Orhan'ı makamında kabul ederek sergilediği örnek ve duyarlı davranıştan dolayı tebrik etti. Kaymakam Daştan, bu tür değerleri yaşatan gençlerin yetişmesinin ve gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kabul sırasında Kaymakam Daştan, öğrenciye teşekkür ederek başarılar diledi ve bu tür davranışların toplumda saygı bilincinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

İZMİR'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE DÜZENLENEN BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA YERE DÜŞEN TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK BAŞINA KOYAN LİSE ÖĞRENCİSİ MUHAMMED HARUN ORHAN, KEMALPAŞA KAYMAKAMI OKAN DAŞTAN TARAFINDAN MAKAMINDA KABUL EDİLDİ.