Ganos Dağları'nda ormanın gizli sakinleri kameraya takıldı

fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatı kayıt altında:

Tekirdağ’ın doğal zenginlikleriyle bilinen Ganos Dağlarında ormanın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatına ait detaylı kayıtlar sağladı. Kameralara takılan görüntüler, insan gözünden uzak bölgelerde yaşayan türlerin günlük ve gece davranışlarına ilişkin kesitler sunuyor.

Fotokapan görüntülerinde karaca, yaban domuzu, tavşan, tilki, çakal, porsuk ile yaban kedileri gibi türlerin orman içindeki hareketliliği izlenebiliyor. Kaydedilen görüntülerde yaban domuzlarının orman derinliklerinde dolaştığı, tavşanların hızlı hareketleri ve tilkilerin sessiz ilerleyişi öne çıkıyor.

gece hareketliliği ve türlerin davranışları:

Gece saatlerinde özellikle çakallar ve porsukların aktif olduğu, fotokapan görüntülerinde net şekilde görüldü. Bu kayıtlar, bölgedeki türlerin yalnızca varlığını belgelemekle kalmayıp; beslenme, dolaşım ve birbirleriyle etkileşimlerine dair ipuçları da veriyor. Görüntüler, koruma çalışmalarına ve türlerin yaşam alanı analizlerine ışık tutuyor.

Yaban kedilerinin ormandaki yaşamından kısa kesitlerin de yer aldığı arşiv, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin altını çiziyor. Kamera kayıtları, ekosistemin dengesi ve türler arası ilişkilere dair saha gerçekliğini gözler önüne seriyor.

tilki ve ev kedisi arasındaki ilginç karşılaşma:

Kayıtların en dikkat çekici anlarından birinde bir tilkinin ekmek yerken arkasındaki bir ev kedisi tarafından izlendiği görüldü. Tilkinin çevresinden habersizce ekmeğini yemesi ve ev kedisinin sessiz takibi, görüntülere beklenmedik bir insani-mizahi unsur kattı. Bu karşılaşma, ormanda yer alan yabani ve evcil hayvan etkileşimlerine dair nadir bir örnek oluşturdu.

Ganos Dağları’nda devam eden fotokapan çalışmaları, bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı çeşitliliği bir kez daha ortaya koyarken; elde edilen görsel veriler koruma, bilimsel araştırma ve kamu farkındalığı için önemli kaynaklar sağlıyor.

TEKİRDAĞ’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN GANOS DAĞLARI’NDA YABAN HAYATI, FOTOKAPANLARLA KAYIT ALTINA ALINIYOR. ORMANIN FARKLI NOKTALARINA YERLEŞTİRİLEN KAMERALAR, İNSAN GÖZÜNDEN UZAK NOKTALARDA YAŞAYAN HAYVANLARIN GÜNLÜK YAŞAMINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLMESİNİ SAĞLIYOR.