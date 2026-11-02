Garanti BBVA sürdürülebilir dönüşüm finansmanında üç uluslararası ödül aldı

Garanti BBVA, GBM Awards (Global Banking & Markets) 2026 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye bölgesinde üç ödüle layık görüldü. Banka, Yılın Sürdürülebilir Kredi Kuruluşu, Yılın Altyapı ve Proje Finansmanı Kuruluşu ve Yılın Sürdürülebilir Kredi İşlemi ödüllerini kazandı ve sürdürülebilir finansman ile proje finansmanı güçlü yönlerini uluslararası platformda tescilledi.

ödüllerin kapsamı ve banka yaklaşımı:

Garanti BBVA, sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine koyduğunu vurguluyor. Banka, sürdürülebilir dönüşümün finansmanında yalnızca kaynak temin etmiyor; farklı finansman modelleriyle müşterilerin dönüşüm ihtiyaçlarına uygun yapılar oluşturmayı, risk yönetimini ve yatırımların hayata geçirilmesini destekliyor. Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige bu yaklaşımı özetleyerek şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Sürdürülebilirlik, Garanti BBVA’da ayrı bir iş alanı olarak değil, işimizin ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkinin merkezinde yer alıyor.'

altyapı ve proje finansmanında öne çıkan işlemler:

Bankanın proje finansmanı uzmanlığı, Türkiye’nin stratejik altyapı yatırımlarında üstlendiği rollerle ödüllerle tescillendi. Garanti BBVA, 127 kilometrelik Kınalı-Malkara Otoyolu Projesinin 1,23 milyar euro finansmanında ortak ve kredi temsilciliğini ile aynı zamanda sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendi. Bu işlemde uluslararası ve Türk ticari bankaları, ihracat kredi kuruluşları ve İslami finansman sağlayıcıları bir araya gelirken, ihtiyaç duyulan tutarın yaklaşık iki katı finansman taahhüdü sağlandı. Kınalı-Malkara finansmanı ile Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun 3,4 milyar euroluk yeniden finansmanı da 'Global Banking & Markets Deal of the Year' ödülüne layık görüldü.

Ayrıca banka, 1,7 milyar euro tutarlı ve 14 yıl vadeli Antalya-Alanya Otoyolu finansmanında yetkilendirilmiş lider düzenleyici banka ve sürdürülebilirlik koordinatörü olarak görev aldı; bu işlem 'Infrastructure Finance Deal of the Year' ödülünü aldı. Garanti BBVA aynı zamanda Kalamış Marina'nın işletme haklarının devri ve yeniden geliştirilmesine yönelik 160 milyon dolarlık finansman ile İzmir Optimum AVM'nin 100 milyon euroluk refinansmanında da yer alarak ulaşım, enerji, denizcilik ve ticari gayrimenkul sektörlerinde aktif rol üstlendi.

yerel para kredisi ve temiz dönüşüm:

Bankanın yer aldığı enerji altyapısı finansman işlemi de uluslararası ödül kazandı. Garanti BBVA’nın dahil olduğu konsorsiyum tarafından Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sağlanan 9,9 milyar TL tutarındaki finansman, GBM Awards 2026 kapsamında 'Local-Currency Loan Deal of the Year' seçildi. Beş bankalı konsorsiyum tarafından sağlanan ve 7,5 yıl vadeli bu finansman, Güney Marmara’da 4 milyonu aşkın aboneye hizmet veren elektrik dağıtım şebekesinin modernizasyonunu ve arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Garanti BBVA’nın ödüllü işlemlerinden bir diğeri, 225,25 milyon dolar ve 65,5 milyon euro tutarlarındaki çok dilimli 'Temiz ve Adil Dönüşüm Temalı Sendikasyon Kredisi' oldu; Haziran 2026’da gerçekleştirilen işlemde 15 ülkeden 32 banka yer aldı ve işlem 'Yılın Sürdürülebilir Kredi İşlemi' ödülünü aldı. Bu işlem, uluslararası bankacılık ağının ve farklı finansman kaynaklarının düşük karbonlu ve adil geçiş yatırımlarını desteklemede nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor.

Garanti BBVA, GBM Awards 2026’da aldığı üç ödülün, sürdürülebilir finansman ve proje finansmanı alanındaki uzmanlığının uluslararası düzeyde takdir edildiğinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Banka, COP31 sürecinde BBVA Grubu ile üstlendiği iş birlikleri aracılığıyla Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşüm potansiyelinin uluslararası sermaye, teknoloji ve uzmanlıkla buluşturulmasını desteklemeye devam edeceğini vurguluyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE