Dörtlü stigmayle aynı sayıda çiçekten daha fazla safran hedefleniyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan safran hasadı devam ediyor. Gayza köyündeki Safranova bahçesinde üretilen ve AB coğrafi işaret tesciline sahip ürün, 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında alıcı bulabiliyor.

Dörtlü stigma ne ifade ediyor:

Safranın en değerli bölümünü oluşturan kırmızı stigmaların sayısı normalde üç iken, Safranova’da bazı örneklerde dördüncü stigmanun görüldüğü tespit edildi. Bu durum, aynı sayıda çiçekten elde edilen ürün miktarının yaklaşık yüzde 33 artırılabileceği beklentisini doğurdu. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, geçen yıl bir sırada yaklaşık 8-10 kökte dörtlü stigma tespit ettiklerini ve bunun üretimde verim artışı açısından umut verici olduğunu vurguladı.

Verim artışı ve üretim çalışmalarının yönü:

Ünal, dörtlü stigma oluşumunun yaygınlaştırılması ve safran soğanlarının daha fazla yavru vermesi için ziraat mühendisleri, oda ve ilgili kuruluşların çalışma yürüttüğünü belirtti. Üretimde verimliliğin artırılması hâlinde, yüzde 30 civarında daha fazla ürün alınmasının mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu hedef, Safranbolu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Safranın boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanımı ile birlikte; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu rahatsızlıklarına destek, sindirim ve diş eti sağlığı gibi etkileri de üretimin önemini artırıyor.

Genetik köken çalışması ve laboratuvar hedefi:

Safranın kökeninin belirlenmesine yönelik bir proje de yürütülüyor. Proje, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve Macaristan’daki bir üniversite işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında kurulacak laboratuvarda safran ve diğer endemik bitkilerin genetik kökenleri araştırılacak; amaç, safranın Safranbolu’da mı yoksa başka bir bölge ya da ülkede mi yetiştiğini bilimsel yöntemlerle belirlemek.

Ünal, kurulacak laboratuvarın yalnızca safran için değil, bölgedeki diğer endemik bitkilerin orijin tespitinde de kullanılacağını belirterek, bu çalışmaların bölge tarımına ve biyolojik araştırmalara uzun vadeli katkı sağlayacağını söyledi.

‘Dünyanın en pahalı baharatı' safranın kırmızı hazinesindeki dörtlü stigma ürün miktarını artıracak