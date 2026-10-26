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Garanti BBVA'dan sterlinle ekstre seçeneği: yurt dışı harcamalar artık GBP üzerinden takip edilebilecek

Garanti BBVA, kredi kartı ekstrelerine İngiliz sterlinini (GBP) ekleyerek yurt dışı sterlin harcamalarının aynı para biriminde takip ve ödeme imkânı sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Garanti BBVA'dan sterlinle ekstre seçeneği: yurt dışı harcamalar artık GBP üzerinden takip edilebilecek

Garanti BBVA kredi kartlarında yeni döviz seçeneği:

Garanti BBVA, kredi kartı ekstrelerinde sunduğu para birimi seçeneklerine İngiliz sterlini (GBP) ekledi. Bu adım sayesinde müşteriler, sterlin cinsinden gerçekleştirdikleri yurt dışı harcamalarını ve ödemelerini doğrudan aynı para birimi üzerinden takip edebilecek.

ekstre tercihi ve erişim kanalları:

Kullanıcılar, yabancı para ekstre tercihlerini Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi ve Garanti BBVA şubeleri üzerinden belirleyebilecek. Hâli hazırda yabancı para ekstre tanımı bulunan müşterilerin İngiliz sterlini ekstresi için ayrıca bir tanımlama yapmasına gerek olmayacak.

bankanın hedefi ve yetkili açıklaması:

Kerem Orbay, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü, uygulamayı değerlendirirken şunları söyledi: "Yurt dışında harcama yaparken bütçeyi kolayca takip edebilmek ve ödemeleri öngörebilmek Garanti BBVA müşterileri için önemli bir ihtiyaç. Garanti BBVA’nın Radikal Müşteri Perspektifi doğrultusunda banka müşterilerinin farklı yaşam alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bu ihtiyaçlara proaktif çözümler geliştiriyoruz. Daha önce Amerikan doları ve euro cinsinden sunulan kredi kartı hesap özeti seçeneğini şimdi İngiliz sterliniyle genişletiyoruz. Amacımız, müşterilerin finansal işlemlerini daha kolay yönetmelerini sağlayan ve günlük yaşamlarına değer katan yenilikçi çözümler sunmaya devam etmek."

Yeni döviz seçeneği, özellikle sık İngiltere harcaması yapan veya sterlin bazlı işlem yapan müşteriler için döviz dönüşümü kaynaklı belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Müşteriler, harcamalarını işlem anındaki kurlarla değil, seçtikleri para biriminde takip ederek bütçe yönetimini sadeleştirebilecek.

GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRÜ KEREM ORBAY

GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRÜ KEREM ORBAY

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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